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В Кремле не слышали просьбы Украины передать тела тех, кто якобы погиб в Ил-76

Елена РощинаПятница, 2 февраля 2024, 10:00
В Кремле не слышали просьбы Украины передать тела тех, кто якобы погиб в Ил-76
Обломки Ил-76, скриншот из видео Следственного комитета России, опубликованного ТАСС

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Администрация президента Владимира Путина не получала от Украины запрос на передачу тел военнопленных, которые, по утверждению российской стороны, погибли 24 января в самолете Ил-76 под Белгородом. 

Источник: Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "В администрацию президента России не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении Ил-76".

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Детали: 2 февраля РИА Новости со ссылкой на экстренные службы также сообщило, что все обломки Ил-76 вывезены с места крушения самолета и доставлены на спецполигон.

29 января в экстренных службах РФ рассказали журналистам, что предварительная расшифровка черных ящиков с Ил-76 завершена. 

30 января в силовых структурах России ТАСС сообщили, что данные черных ящиков якобы подтверждают внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом. Как известно, Москва обвиняет Киев в сбитии ракетами военно-транспортного самолета Ил-76.

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Предыстория:

  • 1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел с Ил-76, но "российская сторона на это не идет". Он не уточнил, кому конкретно была адресована эта просьба. 
  • Украина настаивает на проведении международного расследования по обстоятельствам падения самолета Ил-76 и по выяснению, "что же на самом деле находилось внутри: были ли там люди или боекомплект, кто там был, кроме экипажа", сказал Юсов. 
  • Российские власти утверждали, что 24 января в Ил-76 разбилось 74 человека, из которых 65 – это якобы украинские военнопленные, которых должны были обменять в тот день вместе с еще одной группой. Украинские власти не имеют подтверждений и не видят доказательств этого. При этом украинская сторона не отрицает сбития самолета, о чем заявила РФ.
  • Среди пленных, которые вернулись в Украину в результате обмена 31 января, не было тех военных, которых договаривались обменять 24 января и не обменяли после падения Ил-76.

Темы: Ил-76 в РоссииРосcияУкраинапленные
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