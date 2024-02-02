В Кремле не слышали просьбы Украины передать тела тех, кто якобы погиб в Ил-76
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Администрация президента Владимира Путина не получала от Украины запрос на передачу тел военнопленных, которые, по утверждению российской стороны, погибли 24 января в самолете Ил-76 под Белгородом.
Источник: Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости"
Прямая речь Пескова: "В администрацию президента России не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении Ил-76".
Детали: 2 февраля РИА Новости со ссылкой на экстренные службы также сообщило, что все обломки Ил-76 вывезены с места крушения самолета и доставлены на спецполигон.
29 января в экстренных службах РФ рассказали журналистам, что предварительная расшифровка черных ящиков с Ил-76 завершена.
30 января в силовых структурах России ТАСС сообщили, что данные черных ящиков якобы подтверждают внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом. Как известно, Москва обвиняет Киев в сбитии ракетами военно-транспортного самолета Ил-76.
Предыстория:
- 1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел с Ил-76, но "российская сторона на это не идет". Он не уточнил, кому конкретно была адресована эта просьба.
- Украина настаивает на проведении международного расследования по обстоятельствам падения самолета Ил-76 и по выяснению, "что же на самом деле находилось внутри: были ли там люди или боекомплект, кто там был, кроме экипажа", сказал Юсов.
- Российские власти утверждали, что 24 января в Ил-76 разбилось 74 человека, из которых 65 – это якобы украинские военнопленные, которых должны были обменять в тот день вместе с еще одной группой. Украинские власти не имеют подтверждений и не видят доказательств этого. При этом украинская сторона не отрицает сбития самолета, о чем заявила РФ.
- Среди пленных, которые вернулись в Украину в результате обмена 31 января, не было тех военных, которых договаривались обменять 24 января и не обменяли после падения Ил-76.