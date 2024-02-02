В Кремле не слышали просьбы Украины передать тела тех, кто якобы погиб в Ил-76

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Администрация президента Владимира Путина не получала от Украины запрос на передачу тел военнопленных, которые, по утверждению российской стороны, погибли 24 января в самолете Ил-76 под Белгородом.

Источник: Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "В администрацию президента России не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении Ил-76".

Реклама:

Детали: 2 февраля РИА Новости со ссылкой на экстренные службы также сообщило, что все обломки Ил-76 вывезены с места крушения самолета и доставлены на спецполигон.

29 января в экстренных службах РФ рассказали журналистам, что предварительная расшифровка черных ящиков с Ил-76 завершена.

30 января в силовых структурах России ТАСС сообщили, что данные черных ящиков якобы подтверждают внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом. Как известно, Москва обвиняет Киев в сбитии ракетами военно-транспортного самолета Ил-76.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: