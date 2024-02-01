ГУР: Украина обращалась о возвращении тел якобы погибших на борту Ил-76, но РФ не реагирует

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина обращалась в РФ, чтобы вернуть тела пленных, которые, как утверждали московские пропагандисты, были на борту упавшего самолета Ил-76, однако Россия на это не идет.

Источник: Юсов в эфире телемарафона "Единые новости"

Детали: Юсов сообщил, что обмен военнопленными 31 января стал "почти завершением" сорванной операции в день инцидента с Ил-76. По его словам, в рамках обмена домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января.

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Кроме 65 человек из списка, который обнародовали подконтрольные Кремлю пропагандисты РФ.

Прямая речь: "О информации о гибели – да, Украина обращалась и продолжает обращаться по поводу передачи тел. Пока российская сторона на это не идет.

Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования по не только обстоятельствам падения самолета Ил-76, а по выяснению, что же на самом деле находилось внутри — были ли там люди или боекомплект, кто там был, кроме экипажа. Пока Россия не подтвердила процесс, касающийся международного открытого расследования".

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