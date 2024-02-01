ГУР: Украина обращалась о возвращении тел якобы погибших на борту Ил-76, но РФ не реагирует
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина обращалась в РФ, чтобы вернуть тела пленных, которые, как утверждали московские пропагандисты, были на борту упавшего самолета Ил-76, однако Россия на это не идет.
Источник: Юсов в эфире телемарафона "Единые новости"
Детали: Юсов сообщил, что обмен военнопленными 31 января стал "почти завершением" сорванной операции в день инцидента с Ил-76. По его словам, в рамках обмена домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января.
Кроме 65 человек из списка, который обнародовали подконтрольные Кремлю пропагандисты РФ.
Прямая речь: "О информации о гибели – да, Украина обращалась и продолжает обращаться по поводу передачи тел. Пока российская сторона на это не идет.
Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования по не только обстоятельствам падения самолета Ил-76, а по выяснению, что же на самом деле находилось внутри — были ли там люди или боекомплект, кто там был, кроме экипажа. Пока Россия не подтвердила процесс, касающийся международного открытого расследования".
Предыстория:
- 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе ВСУ заявили, что им россияне перевозили ракеты для ЗРК С-300. Минобороны России заявило, что самолет вез в Белгород украинских военнослужащих для обмена. По утверждению Минобороны РФ, был "пуск двух украинских ракет", от удара 74 человека погибли, в том числе 65 украинских пленных.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян даже обнародовала якобы списки пленных. СМИ же известны лишь имена 6 погибших членов экипажа.
- Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но ведомство не располагает данными об украинских пленных на борту самолета. На предыдущий обмен пленных доставляли самолетом, но тогда предупредили об этом.
- В Генштабе ВСУ, не упоминая Ил-76, заявили, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт, а после инцидента в местный морг доставили только 5 тел. Он также предположил, что на борту самолета могли быть и ракеты, и люди.
- Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергает требование проведения международной комиссией расследования того, что произошло под Белгородом 24 января.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что нет оснований считать, что на борту российского самолета Ил-76, который упал под Белгородом 24 января, были украинские военнопленные, Россия не допускает к расследованию международных экспертов и может и дальше бездоказательно обвинять Украину в смертях украинцев для дискредитации.