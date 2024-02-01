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Омбудсмен: Нет доказательств, что в Ил-76 были пленные. Украина хочет расследовать, а Россия – все скрыть

Елена РощинаЧетверг, 1 февраля 2024, 15:39
Омбудсмен: Нет доказательств, что в Ил-76 были пленные. Украина хочет расследовать, а Россия – все скрыть
Место падения Ил-76 под Белгородом, скриншот из видео Следственного комитета России

Нет оснований считать, что на борту российского самолета Ил-76, который упал под Белгородом 24 января, были украинские военнопленные, Россия не допускает к расследованию международных экспертов и может и дальше бездоказательно обвинять Украину в смертях украинцев для дискредитации.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь Лубинца: "У меня нет оснований считать, что на борту находились украинские военнопленные, как и нет аргументов отрицать это. Мы требуем международного расследования. 

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Относительно тел военнопленных: если бы они реально были на борту – они бы точно были рядом с обломками, и Россия бы это использовала. Этого не произошло – значит не было что показывать, наверное.

У меня чувство дежавю – один в один совпадение с трагедией в Еленовке. Опять попытка запустить информационную кампанию против нашего государства с использованием военнопленных. 

Это не первая и не последняя информационная кампания, которую запускают россияне. Я делаю предположение, что эта катастрофа имела целью дискредитировать военную помощь, которую получает Украина".

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Детали: Омбудсмен сообщил, что сразу написал срочное письмо в Организацию Объединенных Наций и в Международный комитет Красного Креста, Украина ждет результатов прозрачного всестороннего международного расследования, но ответа от МККК нет.

По поводу судьбы военнопленных, списки которых публиковали в России, Лубинец ответил, что "нет никакой информации". 

Прямая речь: "Для получения информации нам нужно желание российской стороны ее предоставлять или желание международных партнеров оказывать давление на российскую сторону и требовать от них объяснений и допуска к нашим гражданам, которые находятся в плену.

К сожалению, я постоянно фиксирую факты, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат, не требует ничего от россиян. 

Я очень надеюсь, что находясь здесь в США, в стране, которая является крупнейшим донором МККК, нам удастся побудить представителей Соединенных Штатов к общению с представителями Красного Креста.

Если в мире действует только одна организация с уникальным мандатом защиты прав военнопленных, то мы ожидаем именно от этой организации максимально быстрой эффективной реакции. 

От меня реакция была мгновенная – я написал официальное письмо, я надеялся, что будет такой же быстрый ответ со стороны международной организации. К сожалению, его нет".

Детали: Лубинец отметил абсурдность ситуации: Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, но "сознательно открыто нарушает все нормы устава ООН и Женевских конвенций".

Омбудсмен вспомнил ситуацию с Еленовкой, где были убиты украинские военнопленные: он 5 месяцев пытался встретиться с мониторинговой миссией ООН, чтобы предоставить доказательства Украины, но с ним так и не встретились, а потом "без всяких объяснений ассистент генерального секретаря вышел на пресс-конференцию и заявил, что они закрывают миссию". На прямой вопрос журналиста, из-за того ли, что россияне не допустили представителей ООН в Еленовку, ответ был "без комментариев".

Прямая речь: "Будет ли такая же реакция на случай с Ил-76? Наверное. Но мы будем продолжать требовать, чтобы именно международное сообщество участвовало в расследовании. Это показывает нашу открытость: мы не боимся проводить расследование, мы требуем его провести.

Что будут делать россияне? На мой взгляд, никого не допустят, все спрячут, скажут, что во всем виновата Украина и будут продолжать мантру об ответственности Украины за убийства граждан Украины без всяких доказательств".

Почему это важно: Украинская сторона не отрицает сбитие военно-транспортного самолета Ил-76 в России, но не может подтвердить, были ли на его борту 65 украинских пленных, как утверждает российская сторона

Предыстория:

Темы: Ил-76 в РоссииомбудсменпленныеКрасный Крест
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