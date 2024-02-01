Омбудсмен: Нет доказательств, что в Ил-76 были пленные. Украина хочет расследовать, а Россия – все скрыть
Нет оснований считать, что на борту российского самолета Ил-76, который упал под Белгородом 24 января, были украинские военнопленные, Россия не допускает к расследованию международных экспертов и может и дальше бездоказательно обвинять Украину в смертях украинцев для дискредитации.
Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Голосу Америки"
Прямая речь Лубинца: "У меня нет оснований считать, что на борту находились украинские военнопленные, как и нет аргументов отрицать это. Мы требуем международного расследования.
Относительно тел военнопленных: если бы они реально были на борту – они бы точно были рядом с обломками, и Россия бы это использовала. Этого не произошло – значит не было что показывать, наверное.
У меня чувство дежавю – один в один совпадение с трагедией в Еленовке. Опять попытка запустить информационную кампанию против нашего государства с использованием военнопленных.
Это не первая и не последняя информационная кампания, которую запускают россияне. Я делаю предположение, что эта катастрофа имела целью дискредитировать военную помощь, которую получает Украина".
Детали: Омбудсмен сообщил, что сразу написал срочное письмо в Организацию Объединенных Наций и в Международный комитет Красного Креста, Украина ждет результатов прозрачного всестороннего международного расследования, но ответа от МККК нет.
По поводу судьбы военнопленных, списки которых публиковали в России, Лубинец ответил, что "нет никакой информации".
Прямая речь: "Для получения информации нам нужно желание российской стороны ее предоставлять или желание международных партнеров оказывать давление на российскую сторону и требовать от них объяснений и допуска к нашим гражданам, которые находятся в плену.
К сожалению, я постоянно фиксирую факты, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат, не требует ничего от россиян.
Я очень надеюсь, что находясь здесь в США, в стране, которая является крупнейшим донором МККК, нам удастся побудить представителей Соединенных Штатов к общению с представителями Красного Креста.
Если в мире действует только одна организация с уникальным мандатом защиты прав военнопленных, то мы ожидаем именно от этой организации максимально быстрой эффективной реакции.
От меня реакция была мгновенная – я написал официальное письмо, я надеялся, что будет такой же быстрый ответ со стороны международной организации. К сожалению, его нет".
Детали: Лубинец отметил абсурдность ситуации: Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, но "сознательно открыто нарушает все нормы устава ООН и Женевских конвенций".
Омбудсмен вспомнил ситуацию с Еленовкой, где были убиты украинские военнопленные: он 5 месяцев пытался встретиться с мониторинговой миссией ООН, чтобы предоставить доказательства Украины, но с ним так и не встретились, а потом "без всяких объяснений ассистент генерального секретаря вышел на пресс-конференцию и заявил, что они закрывают миссию". На прямой вопрос журналиста, из-за того ли, что россияне не допустили представителей ООН в Еленовку, ответ был "без комментариев".
Прямая речь: "Будет ли такая же реакция на случай с Ил-76? Наверное. Но мы будем продолжать требовать, чтобы именно международное сообщество участвовало в расследовании. Это показывает нашу открытость: мы не боимся проводить расследование, мы требуем его провести.
Что будут делать россияне? На мой взгляд, никого не допустят, все спрячут, скажут, что во всем виновата Украина и будут продолжать мантру об ответственности Украины за убийства граждан Украины без всяких доказательств".
Почему это важно: Украинская сторона не отрицает сбитие военно-транспортного самолета Ил-76 в России, но не может подтвердить, были ли на его борту 65 украинских пленных, как утверждает российская сторона
Предыстория:
- 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе ВСУ заявили, что им россияне перевозили ракеты для ЗРК С-300. Минобороны России заявило, что самолет вез в Белгород украинских военнослужащих для обмена. По утверждению Минобороны РФ, был "пуск двух украинских ракет", от удара 74 человека погибли, в том числе 65 украинских пленных.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян даже обнародовала якобы списки пленных. СМИ же известны лишь имена 6 погибших членов экипажа.
- Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но ведомство не располагает данными об украинских пленных на борту самолета. На предыдущий обмен пленных доставляли самолетом, но тогда предупредили об этом.
- В Генштабе ВСУ, не упоминая Ил-76, заявили, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт, а после инцидента в местный морг доставили только 5 тел. Он также предположил, что на борту самолета могли быть и ракеты, и люди.
- Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергает требование проведения международной комиссией расследования того, что произошло под Белгородом 24 января.