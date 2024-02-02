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Кулеба верит в решение о замороженных активах России в 2024 году, хоть и частями

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 14:50
Кулеба верит в решение о замороженных активах России в 2024 году, хоть и частями
Дмитрий Кулеба, фото МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что решение об использовании замороженных в западных странах активов Российской Федерации примут в 2024 году.

Источник: Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Детали: Кулеба сказал, что совместно с партнерами Украина подготовит решение по использованию замороженных активов РФ в 2024 году.

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Он добавил, что это решение имеет свои сложности, поэтому его будут принимать частями.

Прямая речь Кулебы: "То есть это решение будет принято в 2024 году. Я не имею в этом никаких сомнений, зная динамику этих дискуссий...

Сначала (будет решение) по налогу на прибыль замороженного актива, по самой прибыли и, наконец, по самому активу. Но то, что мы идем по этому пути, уже есть первые результаты, и это решение будет в 2024 году – это факт".

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Предыстория: 

  • 29 января постоянные представители стран Евросоюза на встрече согласовали создание отдельного счета, на который будут перечислять проценты от налогооблагаемых доходов замороженных российских активов.
  • В прошлом месяце министры иностранных дел Евросоюза достигли политического согласия относительно плана использования росактивов в поддержку Украины.
  • Поскольку ряд государств-членов ЕС против конфискации этих активов из-за юридических трудностей, компромисс заключается в том, что будут облагаться налогом доходы, которые приносят эти замороженные активы, и эти средства будут переводить Украине.
  • Между тем в США продвигают идею именно конфискации замороженных активов. На прошлой неделе профильные комитеты Сената и Палаты представителей США одобрили законодательство, которое поможет создать условия для конфискации российских активов и передачи их Украине для восстановления.

Читайте также: Вызовы конфискации: что поможет Украине добиться передачи российских активов

Темы: Кулеба ДмитрийРосcия
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