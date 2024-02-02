Болгария начала отправлять Украине 100 БТР со своих складов

Болгария начала отправлять Украине 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел, соглашение по ним было заключено в прошлом году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на болгарского министра обороны Тодора Тагарева

Детали: Фотографии с БТР он сопроводил подписью: "Операция продолжается. Министерство обороны поддерживает процесс предоставления Украине БТР МВД".

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Тагарев не уточнил, когда были сделаны фото, как и других подробностей отправки. В прошлом месяце он утверждал, что транспортировка БТР будет стоить дорого, поэтому Болгария ищет, кто из союзников Украины мог бы профинансировать эту операцию.

Фото - Тодор Тагарев

Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

При этом болгарская сторона утверждала, что даже без ратификации соглашения существовала возможность передать первые БТР еще прошлой осенью.

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Как сообщалось ранее, БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Это первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.