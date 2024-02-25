Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о россиянах и убийстве Навального: Где ответ общества РФ?

Алена МазуренкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 19:04
Зеленский о россиянах и убийстве Навального: Где ответ общества РФ?
Зеленский, фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский считает, что россияне слишком мягко восприняли убийство в СИЗО российского оппозиционера Алексея Навального, по его словам, в РФ отсутствует реакция общества.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 25 февраля

Прямая речь: "Что касается россиян, то о чем мне с ними говорить? У них был один их оппозиционный политик – они его убили. Им сейчас надо говорить сейчас, каким образом. Они его убили – Кремлем. Где их ответ, как общества, общественности? Это же их гражданин.

Реклама:

Я недавно разговаривал с американским журналистом об этом. Он также расспрашивал меня об этом, но почему меня? Вы спросите тех людей, он же их земляк!

Им все равно...

Судя по месседжам, которые продиктовал Кремль, то у них везде звучит 2030 год. Год до которого будет работать соответствующий человек".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
  • Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти.
  • 19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили. 23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.
  • 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Навального его матери.

Темы: НавальныйЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Соперница Трампа впервые победила на праймериз

Кремль манипулирует переговорными предложениями, чтобы подорвать международную поддержку Украины – ISW

30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все новости...
Навальный
Буданов заявил, что Навальный умер естественной смертью
Тело Навального наконец отдали матери
Соратники Навального предложили силовикам вознаграждение за информацию о его смерти
Последние новости
08:28
В России утром взорвали опоры железнодорожного моста – СМИ
08:07
Президент Латвии назвал Маску причину существования НАТО – это Россия
07:56
ВСУ за сутки обезвредили 1 150 оккупантов и уничтожили 22 артсистемы россиян
07:27
Богиня моря Magura. Как дроны ГУРа уничтожают российские корабли
07:27
Россияне активно атаковали на Авдеевском и Новопавловском направлениях − Генштаб
07:02
Костюк проиграла Бултер финальный поединок в Сан-Диего
06:46
Из-за выборов Путина россияне усиливают присутствие спецназовцев на ВОТ – сопротивление
05:46
Франция обнародовала перечень военной помощи, предоставленной Украине с начала войны
04:54
Соперница Трампа впервые победила на праймериз
04:08
Банды Гаити взяли штурмом тюрьму и освободили тысячи заключенных – СМИ
Все новости...
Реклама: