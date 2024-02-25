Зеленский о россиянах и убийстве Навального: Где ответ общества РФ?
Президент Владимир Зеленский считает, что россияне слишком мягко восприняли убийство в СИЗО российского оппозиционера Алексея Навального, по его словам, в РФ отсутствует реакция общества.
Источник: Зеленский на пресс-конференции 25 февраля
Прямая речь: "Что касается россиян, то о чем мне с ними говорить? У них был один их оппозиционный политик – они его убили. Им сейчас надо говорить сейчас, каким образом. Они его убили – Кремлем. Где их ответ, как общества, общественности? Это же их гражданин.
Я недавно разговаривал с американским журналистом об этом. Он также расспрашивал меня об этом, но почему меня? Вы спросите тех людей, он же их земляк!
Им все равно...
Судя по месседжам, которые продиктовал Кремль, то у них везде звучит 2030 год. Год до которого будет работать соответствующий человек".
Предыстория:
- 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
- Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти.
- 19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили. 23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.
- 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Навального его матери.