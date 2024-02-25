Зеленский о россиянах и убийстве Навального: Где ответ общества РФ?

Президент Владимир Зеленский считает, что россияне слишком мягко восприняли убийство в СИЗО российского оппозиционера Алексея Навального, по его словам, в РФ отсутствует реакция общества.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 25 февраля

Прямая речь: "Что касается россиян, то о чем мне с ними говорить? У них был один их оппозиционный политик – они его убили. Им сейчас надо говорить сейчас, каким образом. Они его убили – Кремлем. Где их ответ, как общества, общественности? Это же их гражданин.

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Я недавно разговаривал с американским журналистом об этом. Он также расспрашивал меня об этом, но почему меня? Вы спросите тех людей, он же их земляк!

Им все равно...

Судя по месседжам, которые продиктовал Кремль, то у них везде звучит 2030 год. Год до которого будет работать соответствующий человек".

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