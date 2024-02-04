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Из российских заключенных сформировали новый спецотряд – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 06:20
Из российских заключенных сформировали новый спецотряд – сопротивление
Российские оккупанты, Иллюстративное фото GETTY IMAGES

По данным Центра национального сопротивления, из завербованных в России на войну против Украины заключенных сформировали новый штурмовой специальный отряд "Шторм гладиатор".

Источник: ЦНС

Детали: В сопротивлении отмечают, что это привилегированный полусекретный батальон, который состоит из нескольких сотен осужденных с боевым опытом, и назван "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартак".

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"Командует батальоном осужденный за жестокое убийство экс-полицейский. В данное подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий", – говорится в сообщении ЦНС.

Кроме этого, добавляет сопротивление, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют, в частности, бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы из подразделения СОБР "Ахмат", являющегося составляющей Росгвардии.

Темы: Росcиявойна
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