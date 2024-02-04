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Кремль удваивает поддержку Ирана – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 05:18
Кремль удваивает поддержку Ирана – ISW
флаги Ирана и России, фото: GETTY Іmages

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали заявления России в поддержку Ирана после ударов США по проиранским боевикам.

Источник: ISW

Детали: В отчете указывают, что Кремль удваивает свою поддержку Ирана в то время, как США наносят удары, чтобы предотвратить атаки поддерживаемых Ираном боевиков в Ираке, Сирии и Йемене на американские и другие объекты.

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Министерство иностранных дел России осудило ответные удары США по позициям поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке, Сирии и Йемене, нанесенные 3 февраля.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова осудила эти удары как якобы "вопиющий акт американо-британской агрессии" и заявила, что они демонстрируют "агрессивный характер политики США" и "полное пренебрежение к международному праву".

"Захарова утверждала, что авиаудары США "специально разработаны" для дальнейшего разжигания конфликта на Ближнем Востоке.

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Кроме того, она раскритиковала Великобританию за участие в авиаударе и заявила, что Великобритании "еще предстоит ответить" за свое "упорство" в поддержке провокационной политики США.

Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с американскими ударами, оно запланировано на 5 февраля.

Аналитики отмечают, что РФ часто использует свою ссылку на международное право для подрыва законной деятельности США на Ближнем Востоке.

Ключевые выводы ISW за 3 февраля:

  • Кремль удваивает свою поддержку Ирана в то время, как США наносят удары, чтобы предотвратить атаки поддерживаемых Ираном боевиков в Ираке, Сирии и Йемене против американских и других объектов.
  • Власти РФ решили замалчивать информацию о протесте жен мобилизованных солдат в Москве 3 февраля, вероятно, с целью подавления любого возможного возобновления более широкого общественного движения в поддержку российских солдат и против режима.
  • Советское руководство на собственном опыте убедилось, какое влияние имели общественные движения родственников российских солдат в конце 1980-х - начале 1990-х годов, и Кремль, вероятно, имеет целью заранее подвергнуть цензуре и дискредитировать подобные движения, прежде чем они смогут приобрести подобное влияние.
  • Возможно, Путин сделал выводы из предыдущей неудачи Советского Союза по полной цензуре родственников солдат и изменил тактику, вместо этого используя ограниченную цензуру и дискредитацию, чтобы не дать этим движениям набрать обороты.
  • Российские военные блогеры продолжили сосредотачиваться на недавней неудачной российской механизированной атаке под Новомихайловкой Донецкой области и освещать разногласия, которые она вызвала в российском информационном пространстве, что свидетельствует о более широких проблемах со способностью российских военных адаптироваться в Украине.
  • Украинские военные нанесли удар с беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл" в Волгоградской области 3 февраля.
  • Как сообщается, украинские удары временно замедлили производство российских боеприпасов "Ланцет".
  • Российские государственные СМИ подтвердили назначение двух новых чиновников на руководящие должности в гражданских организациях, связанных с военными.
  • Украинские войска достигли подтвержденных успехов под Бахмутом на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии фронта.
  • По сообщениям, российские солдаты, заключенные в тюрьму за отказ воевать в Украине, умирают в российских тюрьмах.
  • Российские власти продолжают усилия по милитаризации украинской молодежи через школьную систему.

Темы: ИранРосcияISW
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