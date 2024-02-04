Кремль удваивает поддержку Ирана – ISW

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали заявления России в поддержку Ирана после ударов США по проиранским боевикам.

Источник: ISW

Детали: В отчете указывают, что Кремль удваивает свою поддержку Ирана в то время, как США наносят удары, чтобы предотвратить атаки поддерживаемых Ираном боевиков в Ираке, Сирии и Йемене на американские и другие объекты.

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Министерство иностранных дел России осудило ответные удары США по позициям поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке, Сирии и Йемене, нанесенные 3 февраля.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова осудила эти удары как якобы "вопиющий акт американо-британской агрессии" и заявила, что они демонстрируют "агрессивный характер политики США" и "полное пренебрежение к международному праву".

"Захарова утверждала, что авиаудары США "специально разработаны" для дальнейшего разжигания конфликта на Ближнем Востоке.

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Кроме того, она раскритиковала Великобританию за участие в авиаударе и заявила, что Великобритании "еще предстоит ответить" за свое "упорство" в поддержке провокационной политики США.

Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с американскими ударами, оно запланировано на 5 февраля.

Аналитики отмечают, что РФ часто использует свою ссылку на международное право для подрыва законной деятельности США на Ближнем Востоке.

Ключевые выводы ISW за 3 февраля: