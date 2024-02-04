Кремль удваивает поддержку Ирана – ISW
В Институте изучения войны (ISW) проанализировали заявления России в поддержку Ирана после ударов США по проиранским боевикам.
Источник: ISW
Детали: В отчете указывают, что Кремль удваивает свою поддержку Ирана в то время, как США наносят удары, чтобы предотвратить атаки поддерживаемых Ираном боевиков в Ираке, Сирии и Йемене на американские и другие объекты.
Министерство иностранных дел России осудило ответные удары США по позициям поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке, Сирии и Йемене, нанесенные 3 февраля.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова осудила эти удары как якобы "вопиющий акт американо-британской агрессии" и заявила, что они демонстрируют "агрессивный характер политики США" и "полное пренебрежение к международному праву".
"Захарова утверждала, что авиаудары США "специально разработаны" для дальнейшего разжигания конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, она раскритиковала Великобританию за участие в авиаударе и заявила, что Великобритании "еще предстоит ответить" за свое "упорство" в поддержке провокационной политики США.
Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с американскими ударами, оно запланировано на 5 февраля.
Аналитики отмечают, что РФ часто использует свою ссылку на международное право для подрыва законной деятельности США на Ближнем Востоке.
Ключевые выводы ISW за 3 февраля:
- Кремль удваивает свою поддержку Ирана в то время, как США наносят удары, чтобы предотвратить атаки поддерживаемых Ираном боевиков в Ираке, Сирии и Йемене против американских и других объектов.
- Власти РФ решили замалчивать информацию о протесте жен мобилизованных солдат в Москве 3 февраля, вероятно, с целью подавления любого возможного возобновления более широкого общественного движения в поддержку российских солдат и против режима.
- Советское руководство на собственном опыте убедилось, какое влияние имели общественные движения родственников российских солдат в конце 1980-х - начале 1990-х годов, и Кремль, вероятно, имеет целью заранее подвергнуть цензуре и дискредитировать подобные движения, прежде чем они смогут приобрести подобное влияние.
- Возможно, Путин сделал выводы из предыдущей неудачи Советского Союза по полной цензуре родственников солдат и изменил тактику, вместо этого используя ограниченную цензуру и дискредитацию, чтобы не дать этим движениям набрать обороты.
- Российские военные блогеры продолжили сосредотачиваться на недавней неудачной российской механизированной атаке под Новомихайловкой Донецкой области и освещать разногласия, которые она вызвала в российском информационном пространстве, что свидетельствует о более широких проблемах со способностью российских военных адаптироваться в Украине.
- Украинские военные нанесли удар с беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл" в Волгоградской области 3 февраля.
- Как сообщается, украинские удары временно замедлили производство российских боеприпасов "Ланцет".
- Российские государственные СМИ подтвердили назначение двух новых чиновников на руководящие должности в гражданских организациях, связанных с военными.
- Украинские войска достигли подтвержденных успехов под Бахмутом на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии фронта.
- По сообщениям, российские солдаты, заключенные в тюрьму за отказ воевать в Украине, умирают в российских тюрьмах.
- Российские власти продолжают усилия по милитаризации украинской молодежи через школьную систему.