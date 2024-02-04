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Зеленский провел совещание в Кривом Роге по ситуации с водой и светом в области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 19:12
Зеленский провел совещание в Кривом Роге по ситуации с водой и светом в области
Владимир Зеленский в обращении 4 февраля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в Кривом Роге провел совещание по энерго- и водообеспечению городов и сел Днепропетровщины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас – Кривой Рог, весь район и другие громады области, совещание по энерго- и водообеспечению городов и сел Днепровщины, в том числе и Кривого. Защита энергообъектов. Усиление мобильных огневых групп, ПВО, РЭБ. Восстановление энергомощностей.

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Я благодарю всех, кто на днях оперативно восстановил энергоснабжение после недавних ударов, - каждую ремонтную бригаду.

Спасибо и тем, кто работает сейчас на строительстве новой инфраструктуры снабжения водой. Это стратегическая задача. Сотни тысяч людей зависят от этого. Никополь, Марганец, Покров, часть Кривого Рога и Криворожского района".

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Детали: Зеленский добавил, что заслушал отдельный доклад по защите от диверсантов и коллаборантов.

"У правоохранителей есть неплохие результаты", - сказал он.

Зеленский также заявил, что Россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак.

"Именно наши предприятия, наш экономический потенциал, этот регион. Мы работаем, чтобы добавить возможностей сбивать ракеты, сбивать дроны. И наши воины Воздушных сил, мобильные огневые группы, каждый, кто воюет именно против российского воздушного террора, заслуживают нашей с вами благодарности и дальнейшего усиления. В частности, мы готовим новые переговоры с партнерами по этому поводу", - подчеркнул президент.

Что предшествовало: Перед этим Зеленский 4 февраля посетил передовые позиции в селе Роботино в Запорожской области.

Также в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область он посетил расположение Воздушного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины и вручил государственные награды пилотам.

Предыстория:

Темы: ЗеленскийКривой РогДнепропетровская область
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