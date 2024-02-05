Зеленскому на Днепропетровщине показали, как готовят огневые группы для уничтожения дронов

Президент Владимир Зеленский посетил центр подготовки, где тренируют мобильные огневые группы, во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что президенту доложили о состоянии укомплектования мобильных огневых групп, показали условия проживания и прохождения службы военными, процесс обучения в спецклассах мультимедийных тренажеров ПТРК "Фагот" и ПЗРК "Игла", а также выполнение личным составом упражнений по практическим стрельбам.

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Фото ОП

Зеленский также вручил государственные награды военнослужащим регионального управления Сил территориальной обороны "Восток" ВСУ и оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

Фото ОП

"Хочу поблагодарить вас за уничтожение воздушных целей врага, за защиту нашего государства, наших семей, за защиту Украины. Желаю вам крепкого здоровья и только победы. Только вперед! Слава Украине!" − заявил президент.