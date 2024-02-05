Зеленский о 50 млрд евро для Украины: Без этих денег мы можем потерять то, что мы имеем

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Источник: Зеленский в интервью итальянским СМИ

Прямая речь: "Я хочу объяснить, чтобы мы все понимали. Оборона Украины - это также большая задача. Всегда у нас ожидают, что завтра по всем направлениям будет деоккупация. Это очень сложно, потому что это потери, потери, потери, ежедневные жизни людей. Затем амуниция, и только потом деньги. Такие они, приоритет. К сожалению, вот такие потери.

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Поэтому 50 миллиардов - это очень важная помощь. И я хочу поблагодарить, потому что без этого невозможна оборона. Я именно об этом говорю.

Без этих денег, без этой поддержки мы можем потерять то, что мы имеем. То есть мы должны выстоять - вот, для чего этот пакет поддержки. Именно для этого.

А когда мы говорим о том, чтобы идти вперед, здесь есть и моральный дух личного состава украинских воинов, и поддержка оружием всех наших партнеров, Соединенных Штатов и стран Европы, каждой страны "Большой Семерки", безусловно Италии как одного из лидеров Европейского Союза и континента.

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И поэтому это очень нужно, если мы хотим двигаться вперед, если мы хотим, чтобы Россия просто не пошла дальше. Она не остановится, она пойдет дальше, мы должны все это осознавать".

Напомним: