Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о 50 млрд евро для Украины: Без этих денег мы можем потерять то, что мы имеем

Алена МазуренкоПонедельник, 5 февраля 2024, 12:09
Зеленский о 50 млрд евро для Украины: Без этих денег мы можем потерять то, что мы имеем
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Источник: Зеленский в интервью итальянским СМИ

Прямая речь: "Я хочу объяснить, чтобы мы все понимали. Оборона Украины - это также большая задача. Всегда у нас ожидают, что завтра по всем направлениям будет деоккупация. Это очень сложно, потому что это потери, потери, потери, ежедневные жизни людей. Затем амуниция, и только потом деньги. Такие они, приоритет. К сожалению, вот такие потери.

Реклама:

Поэтому 50 миллиардов - это очень важная помощь. И я хочу поблагодарить, потому что без этого невозможна оборона. Я именно об этом говорю.

Без этих денег, без этой поддержки мы можем потерять то, что мы имеем. То есть мы должны выстоять - вот, для чего этот пакет поддержки. Именно для этого.

А когда мы говорим о том, чтобы идти вперед, здесь есть и моральный дух личного состава украинских воинов, и поддержка оружием всех наших партнеров, Соединенных Штатов и стран Европы, каждой страны "Большой Семерки", безусловно Италии как одного из лидеров Европейского Союза и континента.

ВИДЕО ДНЯ

И поэтому это очень нужно, если мы хотим двигаться вперед, если мы хотим, чтобы Россия просто не пошла дальше. Она не остановится, она пойдет дальше, мы должны все это осознавать".

Напомним:

Темы: Зеленскийпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Зеленский
Зеленскому на Днепропетровщине показали, как готовят огневые группы для уничтожения дронов
Зеленский внес в Раду продление мобилизации и военного положения
Зеленский: Что касается войны на земле, здесь стагнация, это факт
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: