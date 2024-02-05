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В Британии автомобиль насмерть сбил украинскую беженку

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 18:18
В Британии автомобиль насмерть сбил украинскую беженку
Иллюстративное фото Getty Images

В городе Свонси в Великобритании из-за наезда автомобиля погибла украинская беженка 40-летняя Татьяна Мартынова из Харькова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: Татьяна Мартынова, которая сбежала от полномасштабного российского вторжения в Украину вместе со своим 13-летним сыном Ильей, погибла после того, как ее сбила машина.

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Полиция Южного Уэльса сообщила, что женщина погибла после того, как ее сбил автомобиль Chevrolet Captiva, когда она шла по улице в среду.

Люди, которые приютили Татьяну, называли ее "преданной и усердной в своей нежной заботе о (своем сыне) Илье". Они сказали, что она была известна в этом районе как Таня и была "впечатляющей женщиной, многоязычной, умной, энергичной, трудолюбивой".

Они описали ее как "непоколебимую опору" украинской общины в Свонси, чья "теплая и приятная личность пронизывала каждое собрание".

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"Ее многочисленные друзья и коллеги по работе опустошены ее внезапной смертью. Наши мысли и молитвы с Ильей здесь, в Уэльсе, и с семьей Тани в Украине. Таня стала нам обоим как дочь. Мы оплачиваем замечательную молодую женщину. Украина потеряла одну из лучших", – рассказали люди, у которых жила Татьяна, чьи имена не приводятся.

В конце прошлого года сообщалось, что в Великобритании фиксируют случаи визового мошенничества, жертвами которого становятся украинские беженцы.

Также сообщалось, что Норвегия введет более жесткие условия для украинцев, оформляющих временную защиту.

Темы: Великобританиябеженцы
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