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ISW: Кремль усиливает риторику разделения Украины для западной аудитории

Алена ИвашкивВторник, 6 февраля 2024, 05:55
ISW: Кремль усиливает риторику разделения Украины для западной аудитории
Дмитрий Медведев, фото "РИА Новости"

Кремль усиливает риторику гипотетического разделения Украины и хватается за не связанные с этим темы.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По мнению военных аналитиков это делается для того, чтобы нормализовать нарратив о разделении в западных дискуссиях об Украине. Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 5 февраля, что якобы европейские планы строительства железнодорожной линии из Испании во Львов являются свидетельством признания Западом того, что Львов станет "новой столицей Украины в пределах [Львовской области]", после окончания войны России в Украине. 

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ISW отмечает, что этот план, в частности, не имеет ничего общего с украинскими границами или окончанием войны в Украине и является независимым европейским инфраструктурным проектом. 

Примечательно, что Медведев разместил свои заявления на своем англоязычном аккаунте X (бывший Twitter), а не на русскоязычном аккаунте Telegram. Это свидетельствует о том, что его заявление было рассчитано на международную аудиторию, а не на внутреннюю российскую аудиторию. 

ISW отметил, что заявление Медведева способствует российской информационной операции, которая ошибочно изображает Украину как искусственно сконструированное государство. 

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Это делается, чтобы уменьшить военную поддержку Украины со стороны Запада и нормализовать западные дискуссии, которые подталкивают Украину к передаче значительной части своей территории и населения России, как легитимного способа завершения войны.

Аналитики также отметили, что президент России Владимир Путин и другие российские чиновники недавно возобновили нарратив, в котором вторжение в Украину рассматривается как исторически оправданное имперское завоевание.

В декабре 2023 года они предложили преимущественно русскоязычной аудитории, что Россия и европейские государства могут разделить Украину и оставить ее как "суверенное" государство в пределах Львовской области. Это впоследствии привлекло определенное внимание со стороны нескольких правонационалистических центральноевропейских политиков. 

По оценкам ISW, Путин продолжает придерживаться своих максималистских целей в Украине, которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада.

Ключевые выводы ISW за 5 февраля:

  • Участники переговоров в Сенате США 4 февраля представили законопроект о дополнительных ассигнованиях, который, в случае его принятия, обеспечит примерно 60 миллиардов долларов помощи по безопасности Украине, подавляющее большинство из которых пойдет американским компаниям и военным США и их союзников.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 февраля, что Украине необходимо заменить "ряд государственных лидеров" в украинском правительстве, которые занимаются "не только одним сектором", таким как украинская армия.
  • Кремль усиливает риторику, подталкивая к гипотетическому разделению Украины, используя безобидные и не связанные с этим темы, вероятно, в попытке нормализовать нарратив о разделении в западных дискуссиях об Украине.
  • Задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности продолжают обострять дефицит снарядов в Украине и подрывают способность Украины использовать дорогостоящие западные контрбатарейные системы.
  • Кремль может не допустить Бориса Надеждина, единственного антивоенного кандидата в президенты России, к президентским выборам в марте 2024 года из-за большей, чем ожидалось, популярности Надеждина.
  • По сообщениям, Кремль тихо национализирует частные предприятия в России.
  • Российские войска достигли подтвержденных успехов вблизи Купянска, Кременной, Авдеевки и к северо-востоку от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии фронта.
  • Федеральная служба безопасности России (ФСБ) может расширить перечень курсов, доступных для женщин в Академии ФСБ.
  • Российские оккупационные администрации продолжают усилия по индоктринации украинских детей в российскую культуру и национализм через патронажные сети с российскими субъектами федерации (регионами).

Темы: ISWвойнаРосcия
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