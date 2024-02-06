ISW: Кремль усиливает риторику разделения Украины для западной аудитории
Кремль усиливает риторику гипотетического разделения Украины и хватается за не связанные с этим темы.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: По мнению военных аналитиков это делается для того, чтобы нормализовать нарратив о разделении в западных дискуссиях об Украине. Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 5 февраля, что якобы европейские планы строительства железнодорожной линии из Испании во Львов являются свидетельством признания Западом того, что Львов станет "новой столицей Украины в пределах [Львовской области]", после окончания войны России в Украине.
ISW отмечает, что этот план, в частности, не имеет ничего общего с украинскими границами или окончанием войны в Украине и является независимым европейским инфраструктурным проектом.
Примечательно, что Медведев разместил свои заявления на своем англоязычном аккаунте X (бывший Twitter), а не на русскоязычном аккаунте Telegram. Это свидетельствует о том, что его заявление было рассчитано на международную аудиторию, а не на внутреннюю российскую аудиторию.
ISW отметил, что заявление Медведева способствует российской информационной операции, которая ошибочно изображает Украину как искусственно сконструированное государство.
Это делается, чтобы уменьшить военную поддержку Украины со стороны Запада и нормализовать западные дискуссии, которые подталкивают Украину к передаче значительной части своей территории и населения России, как легитимного способа завершения войны.
Аналитики также отметили, что президент России Владимир Путин и другие российские чиновники недавно возобновили нарратив, в котором вторжение в Украину рассматривается как исторически оправданное имперское завоевание.
В декабре 2023 года они предложили преимущественно русскоязычной аудитории, что Россия и европейские государства могут разделить Украину и оставить ее как "суверенное" государство в пределах Львовской области. Это впоследствии привлекло определенное внимание со стороны нескольких правонационалистических центральноевропейских политиков.
По оценкам ISW, Путин продолжает придерживаться своих максималистских целей в Украине, которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада.
Ключевые выводы ISW за 5 февраля:
- Участники переговоров в Сенате США 4 февраля представили законопроект о дополнительных ассигнованиях, который, в случае его принятия, обеспечит примерно 60 миллиардов долларов помощи по безопасности Украине, подавляющее большинство из которых пойдет американским компаниям и военным США и их союзников.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 февраля, что Украине необходимо заменить "ряд государственных лидеров" в украинском правительстве, которые занимаются "не только одним сектором", таким как украинская армия.
- Кремль усиливает риторику, подталкивая к гипотетическому разделению Украины, используя безобидные и не связанные с этим темы, вероятно, в попытке нормализовать нарратив о разделении в западных дискуссиях об Украине.
- Задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности продолжают обострять дефицит снарядов в Украине и подрывают способность Украины использовать дорогостоящие западные контрбатарейные системы.
- Кремль может не допустить Бориса Надеждина, единственного антивоенного кандидата в президенты России, к президентским выборам в марте 2024 года из-за большей, чем ожидалось, популярности Надеждина.
- По сообщениям, Кремль тихо национализирует частные предприятия в России.
- Российские войска достигли подтвержденных успехов вблизи Купянска, Кременной, Авдеевки и к северо-востоку от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии фронта.
- Федеральная служба безопасности России (ФСБ) может расширить перечень курсов, доступных для женщин в Академии ФСБ.
- Российские оккупационные администрации продолжают усилия по индоктринации украинских детей в российскую культуру и национализм через патронажные сети с российскими субъектами федерации (регионами).