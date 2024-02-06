ISW: Кремль усиливает риторику разделения Украины для западной аудитории

Кремль усиливает риторику гипотетического разделения Украины и хватается за не связанные с этим темы.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По мнению военных аналитиков это делается для того, чтобы нормализовать нарратив о разделении в западных дискуссиях об Украине. Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 5 февраля, что якобы европейские планы строительства железнодорожной линии из Испании во Львов являются свидетельством признания Западом того, что Львов станет "новой столицей Украины в пределах [Львовской области]", после окончания войны России в Украине.

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ISW отмечает, что этот план, в частности, не имеет ничего общего с украинскими границами или окончанием войны в Украине и является независимым европейским инфраструктурным проектом.

Примечательно, что Медведев разместил свои заявления на своем англоязычном аккаунте X (бывший Twitter), а не на русскоязычном аккаунте Telegram. Это свидетельствует о том, что его заявление было рассчитано на международную аудиторию, а не на внутреннюю российскую аудиторию.

ISW отметил, что заявление Медведева способствует российской информационной операции, которая ошибочно изображает Украину как искусственно сконструированное государство.

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Это делается, чтобы уменьшить военную поддержку Украины со стороны Запада и нормализовать западные дискуссии, которые подталкивают Украину к передаче значительной части своей территории и населения России, как легитимного способа завершения войны.

Аналитики также отметили, что президент России Владимир Путин и другие российские чиновники недавно возобновили нарратив, в котором вторжение в Украину рассматривается как исторически оправданное имперское завоевание.

В декабре 2023 года они предложили преимущественно русскоязычной аудитории, что Россия и европейские государства могут разделить Украину и оставить ее как "суверенное" государство в пределах Львовской области. Это впоследствии привлекло определенное внимание со стороны нескольких правонационалистических центральноевропейских политиков.

По оценкам ISW, Путин продолжает придерживаться своих максималистских целей в Украине, которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада.

Ключевые выводы ISW за 5 февраля: