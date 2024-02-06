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Россия в войне уже потеряла более 390 тысяч солдат и 11 857 ББМ

Ирина БалачукВторник, 6 февраля 2024, 08:04
Россия в войне уже потеряла более 390 тысяч солдат и 11 857 ББМ
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 020 оккупантов, 35 ББМ и 18 артиллерийских систем врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 390 580 (+1 020) человек,
  • танков − 6 365 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 857 (+35) ед,
  • артиллерийских систем − 9 367 (+18) ед,
  • РСЗО − 979 (+0) ед,
  • средств ПВО − 665 (+1) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 173 (+0) ед,
  • крылатых ракет − 1 848 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 453 (+41) ед,
  • специальной техники − 1 496 (+10) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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