Россия в войне уже потеряла более 390 тысяч солдат и 11 857 ББМ
Вторник, 6 февраля 2024, 08:04
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 020 оккупантов, 35 ББМ и 18 артиллерийских систем врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 390 580 (+1 020) человек,
- танков − 6 365 (+17) ед,
- боевых бронированных машин − 11 857 (+35) ед,
- артиллерийских систем − 9 367 (+18) ед,
- РСЗО − 979 (+0) ед,
- средств ПВО − 665 (+1) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 173 (+0) ед,
- крылатых ракет − 1 848 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 453 (+41) ед,
- специальной техники − 1 496 (+10) ед.
Данные уточняются.