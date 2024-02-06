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В Украине звучала тревога из-за угрозы баллистики

Ирина БалачукВторник, 6 февраля 2024, 11:35
В Украине звучала тревога из-за угрозы баллистики
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в 15 областях из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения. Опасность продолжалась около получаса.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

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Детали: Сирены звучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Обновлено: В 11:27 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около получаса.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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