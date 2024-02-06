В Україні лунала тривога через загрозу балістики

Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала повітряну тривогу у 15 областях через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння. Небезпека тривала близько пів години.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

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Деталі: Сирени лунали у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Оновлено: Об 11:27 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала близько пів години.