В Україні лунала тривога через загрозу балістики
Вівторок, 6 лютого 2024, 11:35
Влада України оголошувала повітряну тривогу у 15 областях через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння. Небезпека тривала близько пів години.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
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Деталі: Сирени лунали у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Оновлено: Об 11:27 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала близько пів години.