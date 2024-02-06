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На востоке страны из-за активности авиации была объявлена воздушная тревога 

Алена ИвашкивВторник, 6 февраля 2024, 04:08
На востоке страны из-за активности авиации была объявлена воздушная тревога 
Скриншот alerts.in.ua

В ночь на 6 февраля на восточном, северо-восточном направлениях была объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: По информации военных, тревога объявлена из-за активности вражеской тактической авиации.

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Обновлено в 6.00: Тревога продолжалась около часа.

Предыстория:

  • В ночь на 6 февраля оккупанты нанесли удары по Золочеву Богодуховского района в Харьковской области и разрушили гостиницу. Под завалами находится человек.

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Темы: войнавоздушная тревога
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