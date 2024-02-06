На востоке страны из-за активности авиации была объявлена воздушная тревога
Вторник, 6 февраля 2024, 04:08
В ночь на 6 февраля на восточном, северо-восточном направлениях была объявлена воздушная тревога.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: По информации военных, тревога объявлена из-за активности вражеской тактической авиации.
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Обновлено в 6.00: Тревога продолжалась около часа.
Предыстория:
- В ночь на 6 февраля оккупанты нанесли удары по Золочеву Богодуховского района в Харьковской области и разрушили гостиницу. Под завалами находится человек.
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