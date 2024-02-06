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Испанские фермеры вышли на протест и перекрыли движение на трассах

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 14:03
Испанские фермеры вышли на протест и перекрыли движение на трассах
Фото: Getty Images

Испанские фермеры во вторник, 6 февраля, заблокировали движение на некоторых главных автомагистралях страны, присоединившись к коллегам в других европейских странах, и отметив, что имеют одинаковые проблемы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Фермеры протестуют против высоких затрат, бюрократии и конкуренции со стороны стран, не входящих в ЕС.

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"С разными оттенками, во всем Европейском Союзе мы имеем одинаковые проблемы", - сказал Донасиано Духо, вице-президент ASAJA, одной из крупнейших фермерских ассоциаций Испании.

ASAJA и другие ассоциации призывали к протестам с четверга, но во вторник многие фермеры выехали на дороги на своих тракторах, затруднив движение по всей стране от Севильи и Гранады на юге до Жироны у французской границы.

"Сельская местность сыта по горло", – сказал Духо.

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В Жироне можно было увидеть тракторы, которые собирались накануне дня протестов, с плакатами, на которых было написано: "Без фермеров нет еды".

Как и их коллеги во Франции, Бельгии, Италии и Португалии, испанские фермеры жалуются на растущий вес европейской бюрократии, низкие цены на продукцию и рост расходов.

Они говорят, что жесткие правила, наложенные на фермеров ЕС с целью защиты окружающей среды, делают их менее конкурентоспособными, чем их коллеги в других регионах, таких как Латинская Америка или европейскими странами, не входящими в ЕС.

За последние несколько дней блокады во Франции и Бельгии иногда перерастали в жестокие столкновения с полицией.

Напомним: Во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что она отзовет противоречивый законопроект, который имел целью сократить использование химических пестицидов в сельском хозяйстве, но столкнулся с неприятием, в том числе со стороны фермеров.

Темы: Испаниясельское хозяйство
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