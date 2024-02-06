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В Литве на побережье обнаружили российский гидролокатор для поиска субмарин

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 19:36
В Литве на побережье обнаружили российский гидролокатор для поиска субмарин
На побережье Литвы нашли российский гидроакустический сонар, фото литовских Вооруженных сил

Российский гидроакустический сонар, предназначенный для обнаружения и локализации подводных лодок, нашли на Куршской косе в Литве в минувшую субботу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Вооруженных сил Литвы

Детали: 3 февраля Военно-морские силы Литвы получили сообщение от представителя общественности об обнаружении на Куршской косе устройства с российскими надписями.

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Военно-морские эксперты идентифицировали устройство как гидроакустический сонар российского производства, который используется для сбора разведывательной информации и определения расположения подводных лодок.

Устройство больше не эксплуатируется и сейчас хранится на складе ВМС.

Военные говорят, что устройство использует гидроакустические датчики для обнаружения движения и прохождения крупных подводных объектов поблизости.

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Подобные российские гидроакустические сонары были обнаружены в 2021 году в Балтийском море у берегов Литвы и в Атлантическом океане у южных берегов Великобритании и Ирландии, сообщили военные.

Этому предшествовало: В феврале прошлого года норвежская разведка указала, что Россия впервые за последние 30 лет начала разворачивать в Балтийском море корабли, вооруженные тактическим ядерным оружием.

А общественные вещатели Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии по выводам совместного расследования предполагали, что российские военные суда и гражданские "корабли-призраки" в Балтийском и Северном морях собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи.

Темы: ЛитваРосcияшпионаж
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