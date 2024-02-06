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У Литві на узбережжі виявили російський гідролокатор для пошуку субмарин

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 6 лютого 2024, 19:36
У Литві на узбережжі виявили російський гідролокатор для пошуку субмарин
На узбережжі Литви знайшли російський гідроакустичний сонар, фото литовських Збройних сил

Російський гідроакустичний сонар, призначений для виявлення і локалізації підводних човнів, знайшли на Куршській косі в Литві в минулу суботу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Збройних сил Литви

Деталі: 3 лютого Військово-морські сили Литви отримали повідомлення від представника громадськості про виявлення на Куршській косі пристрою з російськими написами.

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Військово-морські експерти ідентифікували пристрій як гідроакустичний сонар російського виробництва, який використовується для збору розвідувальної інформації та визначення розташування підводних човнів.

Пристрій більше не експлуатується і наразі зберігається на складі ВМС.

Військові кажуть, що пристрій використовує гідроакустичні датчики для виявлення руху і проходження великих підводних об'єктів поблизу.

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Подібні російські гідроакустичні сонари були виявлені в 2021 році в Балтійському морі біля берегів Литви і в Атлантичному океані біля південних берегів Великої Британії та Ірландії, повідомили військові.

Цьому передувало: Торік у лютому норвезька розвідка вказала, що Росія вперше за останні 30 років почала розгортати в Балтійському морі кораблі, озброєні тактичною ядерною зброєю.

А суспільні мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії за висновками спільного розслідування припускали, що російські військові судна та цивільні "кораблі-привиди" у Балтійському і Північному морях збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.

Теми: ЛитваРосіяшпигунство
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