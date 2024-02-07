Удар россиян по Киевской области: есть пострадавшие, обломки повредили дома и авто

В результате падения обломков сбитых российских ракет в Киевской области пострадали 2 человека, повреждены 14 частных и 2 многоэтажных дома, образовательное учреждение и машины.

Источник: глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook и ГСЧС в Telegram

Прямая речь Кравченко: "Спасибо нашим силам ПВО. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Падение обломков фиксируются в 8 населенных пунктах в 2 районах области.

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По предварительной информации, есть пострадавшие. Незначительные травмы получили два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь".

Детали: По словам главы ОВА, обломками вражеских ракет повреждены 14 частных домов, хозяйственные постройки, заборы, несколько легковых авто.

В одном из учебных заведений частично выбиты окна и посечены двери. В 2 многоквартирных домах осколки в квартирах.

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В ГСЧС уточнили, что жилые дома повреждены в Бучанском и Фастовском районах Киевской области.

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