Удар россиян по Киевской области: есть пострадавшие, обломки повредили дома и авто
В результате падения обломков сбитых российских ракет в Киевской области пострадали 2 человека, повреждены 14 частных и 2 многоэтажных дома, образовательное учреждение и машины.
Источник: глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook и ГСЧС в Telegram
Прямая речь Кравченко: "Спасибо нашим силам ПВО. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Падение обломков фиксируются в 8 населенных пунктах в 2 районах области.
По предварительной информации, есть пострадавшие. Незначительные травмы получили два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь".
Детали: По словам главы ОВА, обломками вражеских ракет повреждены 14 частных домов, хозяйственные постройки, заборы, несколько легковых авто.
В одном из учебных заведений частично выбиты окна и посечены двери. В 2 многоквартирных домах осколки в квартирах.
В ГСЧС уточнили, что жилые дома повреждены в Бучанском и Фастовском районах Киевской области.
Предыстория:
- Утром 7 февраля Россия нанесла ракетный удар по Украине, по всей территории страны объявляли воздушную тревогу.
- В Харькове и в Черкасской области прогремели взрывы, сообщалось, что ракеты маневрировали над западными областями. Позже глава Львовской ОВА сообщил, что взрывы прогремели в Дрогобыче.
- Также звуки взрывов слышали в Киеве и области. По словам мэра, в Киеве из-за ракетной атаки в Днепровском районе пострадали 11 человек, обломки сбитой ракеты повредили две высоковольтных линии, оставив часть потребителей без электроэнергии.
- В Николаеве в результате российской ракетной атаки есть погибший, раненые и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети, сообщил городской голова города Александр Сенкевич.
- В Киевской городской военной администрации сообщили, что Россия била по Киеву и области крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, Воздушные силы сбили примерно 20 вражеских целей в этом регионе.