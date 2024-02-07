СМИ: Сенат может рассмотреть помощь Украине отдельно от вопроса границы США

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер якобы планирует изъять согласованный обеими партиями проект о дополнительном финансировании на вопросы нацбезопасности, и в среду вынести на голосование все остальные вопросы - включая помощь Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой The Hill

Детали: По данным журналистов, Чак Шумер планирует изъять вопрос границы из проекта по дополнительному финансированию на вопросы нацбезопасности и вынести на голосование 7 февраля только помощь для Украины, Израиля, партнеров в Тихоокеанском регионе и средства на гуманитарную помощь для Украины и гражданских в секторе Газа.

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Помощник одного из сенаторов-демократов поделился инсайдом, что Шумер сообщил однопартийцам об этом плане и собирается запустить его после того, как попытка голосования за комплексный проект провалится.

Сенаторы ожидают, что в таком виде проект может быть одобрен. Для этого потребуется 60 голосов.

Шумер все еще планирует проводить процедурное голосование по пакету, в котором объединены вопросы помощи Украине, Израилю и мер безопасности на границе, чтобы демократы имели возможность проголосовать за него и во время кампании говорить, что они пытались отреагировать на кризисную ситуацию на границе с Мексикой.

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Однако ожидается, что республиканцы заблокируют проект, и тогда Шумер пойдет по "плану Б", задействовав процедуру, позволяющую ему сразу повторно поставить на голосование остальные вопросы.

Ранее сообщалось, что в Сенате США, вероятно, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что пакет законов об иммиграции и международной помощи, в том числе Украине, не станет законом из-за оппозиции спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Президент Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп добивается срыва законопроекта в Сенате.