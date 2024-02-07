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В Сенате США предлагают рассмотреть помощь Украине отдельно от вопроса границы

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 7 февраля 2024, 10:33
В Сенате США предлагают рассмотреть помощь Украине отдельно от вопроса границы
Фото: Getty Images

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что пакет законов об иммиграции и международной помощи, в частности Украине, не станет законом из-за оппозиции спикера Палаты представителей Майка Джонсона и беспокойства среди республиканцев в Сенате.

Источники: "Европейская правда", со ссылкой на CNN

Детали: По его словам, Сенату необходимо изменить курс относительно пакета законов о национальной безопасности и сосредоточиться на предоставлении внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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"Есть и другие части этого проекта, которые также являются чрезвычайно важными: Украина, Израиль, Тайвань. По моему мнению, мы все же должны заняться остальными (вопросами, кроме границы), потому что это важно. Не то, что граница не важна, но мы не можем достичь результата", – считает Макконнелл.

По его мнению, законодатели должны двигаться именно в этом направлении, а лидер сенатского большинства от демократов Чак Шумер должен решить, как переформулировать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в Сенате США, вероятно, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.

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Напомним, перед этим Сенат США после нескольких месяцев переговоров представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Но спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект. А президент Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп добивается срыва законопроекта в Сенате.

Темы: СШАпомощь Украине
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