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Конгресс США отклонил законопроект республиканцев, который предусматривал деньги только Израилю

Алена ИвашкивСреда, 7 февраля 2024, 04:44
Конгресс США отклонил законопроект республиканцев, который предусматривал деньги только Израилю
Конгресс США, фото: Getty Images

Во вторник Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев, который предусматривал предоставление Израилю 17,6 миллиардов долларов.

Источник: Reuters

Детали: демократы заявили, что хотят проголосовать за более широкий законопроект, который также предусматривает помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги на безопасность границ.

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Голосование состоялось 250 голосов против 180, чего не хватило для принятия закона, поскольку он был представлен по ускоренной процедуре, которая требует большинства в две трети голосов. 

Голосование проходило в основном по партийному признаку, хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.

Помощь Израилю - одному из крупнейших получателей внешней помощи США - традиционно пользуется мощной двухпартийной поддержкой в Конгрессе. Но многие оппоненты назвали законопроект Палаты представителей политической уловкой республиканцев, чтобы отвлечь внимание от законопроекта, который сочетает пересмотр иммиграционной политики США и новое финансирование безопасности границ а также деньги для помощи для Украины, Израиля и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Темы: СШАИзраиль
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