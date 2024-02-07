Пентагон: Если мы промахнемся с помощью Украине, это поощрит Китай к агрессии
В Министерстве обороны США заявили, что ослабление американской поддержки Украины может стать опасным сигналом не только для РФ, но и для Китая, поэтому нужно четко осознавать последствия.
Источник: брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Китай наблюдает за тем, как мы поддерживаем Украину перед лицом открытой агрессии РФ. Если мы промахнемся, то это поощрит КНР к еще более провокационным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметила представительница Пентагона.
По ее словам, если Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину, нужно четко осознавать последствия.
"Путин не остановится в своем стремлении к власти и контролю за пределами Украины в направлении НАТО. Если Путин нападет на союзника по Альянсу, мы окажемся в прямом конфликте (с РФ), поскольку мы преданы защите каждого сантиметра НАТО", – указала Сингх.
Она отметила, что США могут действовать ответственно и заплатить сейчас, чтобы помочь Украине, или заплатить гораздо большую цену позже, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.
Предистория:
- Ранее сообщалось, что в Сенате США, вероятно, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.
- Перед этим Сенат США после нескольких месяцев переговоров представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.
- Но спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.
- Президент Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп добивается срыва законопроекта в Сенате.