Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон: Если мы промахнемся с помощью Украине, это поощрит Китай к агрессии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 7 февраля 2024, 11:23
Пентагон: Если мы промахнемся с помощью Украине, это поощрит Китай к агрессии
Сабрина Сингх, фото: Getty Images

В Министерстве обороны США заявили, что ослабление американской поддержки Украины может стать опасным сигналом не только для РФ, но и для Китая, поэтому нужно четко осознавать последствия.

Источник: брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Китай наблюдает за тем, как мы поддерживаем Украину перед лицом открытой агрессии РФ. Если мы промахнемся, то это поощрит КНР к еще более провокационным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметила представительница Пентагона.

Реклама:

По ее словам, если Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину, нужно четко осознавать последствия.

"Путин не остановится в своем стремлении к власти и контролю за пределами Украины в направлении НАТО. Если Путин нападет на союзника по Альянсу, мы окажемся в прямом конфликте (с РФ), поскольку мы преданы защите каждого сантиметра НАТО", – указала Сингх.

Она отметила, что США могут действовать ответственно и заплатить сейчас, чтобы помочь Украине, или заплатить гораздо большую цену позже, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.

ВИДЕО ДНЯ

Предистория:

  • Ранее сообщалось, что в Сенате США, вероятно, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.
  • Перед этим Сенат США после нескольких месяцев переговоров представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.
  • Но спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.
  • Президент Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп добивается срыва законопроекта в Сенате.

Темы: помощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

помощь Украине
В Сенате США предлагают рассмотреть помощь Украине отдельно от вопроса границы
Reuters: В ЕС не поддержали идею Бельгии об использовании росактивов в пользу Украины
Байден заявил, что из-за Трампа в Сенате может сорваться соглашение с деньгами для Украины
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: