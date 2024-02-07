Пентагон: Если мы промахнемся с помощью Украине, это поощрит Китай к агрессии

В Министерстве обороны США заявили, что ослабление американской поддержки Украины может стать опасным сигналом не только для РФ, но и для Китая, поэтому нужно четко осознавать последствия.

Источник: брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Китай наблюдает за тем, как мы поддерживаем Украину перед лицом открытой агрессии РФ. Если мы промахнемся, то это поощрит КНР к еще более провокационным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметила представительница Пентагона.

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По ее словам, если Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину, нужно четко осознавать последствия.

"Путин не остановится в своем стремлении к власти и контролю за пределами Украины в направлении НАТО. Если Путин нападет на союзника по Альянсу, мы окажемся в прямом конфликте (с РФ), поскольку мы преданы защите каждого сантиметра НАТО", – указала Сингх.

Она отметила, что США могут действовать ответственно и заплатить сейчас, чтобы помочь Украине, или заплатить гораздо большую цену позже, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.

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