Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Как победить Голиафа". Приходи на конференцию от УП

"Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 10:26
Как победить Голиафа. Приходи на конференцию от УП
уп

К десятой годовщине войны "Украинская правда" проведет конференцию "Как победить Голиафа".

10 лет назад Россия напала на Украину. С тех пор мы продолжаем бороться за свое право на свободу, с тех пор мы несем потери, но создали боеспособную армию, производим собственное оружие и заручились поддержкой западных партнеров. О силе украинского сопротивления против России продолжают говорить в мире. Однако мы сталкиваемся с новыми вызовами и проблемами, которые продолжаем решать.

Конференция УП "Как победить Голиафа" состоится 26 февраля в 15:00. На ней эксперты вместе с журналистами будут искать ответы на вопросы: какое оружие нам нужно для победы; будущее дронов и их влияние современных технологий; о важности человеческого ресурса на войне и прочее.

Реклама:

Ознакомиться с деталями конференции вы можете по ссылке.

Среди спикеров конференции - Тарас Чмут, Всеволод Кожемяко, Мария Берлинская и другие.

Стоимость участия в конференции - 5000 грн. Информацию с адресом мероприятия мы вам вышлем после покупки билета.

ВИДЕО ДНЯ

30% от продажи билетов пойдет на закупку штурмовых роботов для Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Партнерами мероприятия стали Metinvest, Kernel, DTEK и brabrabra.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: