"Как победить Голиафа". Приходи на конференцию от УП

К десятой годовщине войны "Украинская правда" проведет конференцию "Как победить Голиафа".

10 лет назад Россия напала на Украину. С тех пор мы продолжаем бороться за свое право на свободу, с тех пор мы несем потери, но создали боеспособную армию, производим собственное оружие и заручились поддержкой западных партнеров. О силе украинского сопротивления против России продолжают говорить в мире. Однако мы сталкиваемся с новыми вызовами и проблемами, которые продолжаем решать.

Конференция УП "Как победить Голиафа" состоится 26 февраля в 15:00. На ней эксперты вместе с журналистами будут искать ответы на вопросы: какое оружие нам нужно для победы; будущее дронов и их влияние современных технологий; о важности человеческого ресурса на войне и прочее.

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Ознакомиться с деталями конференции вы можете по ссылке.

Среди спикеров конференции - Тарас Чмут, Всеволод Кожемяко, Мария Берлинская и другие.

Стоимость участия в конференции - 5000 грн. Информацию с адресом мероприятия мы вам вышлем после покупки билета.

ВИДЕО ДНЯ

30% от продажи билетов пойдет на закупку штурмовых роботов для Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Партнерами мероприятия стали Metinvest, Kernel, DTEK и brabrabra.