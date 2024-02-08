Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США объявили о дополнительных санкциях против российских бриллиантов

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 22:48
США объявили о дополнительных санкциях против российских бриллиантов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 8 февраля объявило о введении санкций против дополнительных категорий российских бриллиантов в соответствии с решением стран "Группы семи".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Одно решение OFAC запрещает импорт непромышленных бриллиантов, добытых в России, независимо от того, были ли они обработаны в третьей стране. Решение начнет действовать с 1 марта для определенных категорий бриллиантов, а с 1 сентября будет распространено и на дополнительные категории.

Реклама:

Своим вторым решением Минфин США запрещает импорт ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из России или ввозимых из России, с 1 марта 2024 года.

"Эти запреты направлены на выполнение обязательств G7 от декабря 2023 года по введению поэтапных ограничений на импорт бриллиантов, добытых в России", – добавили в ведомстве и пообещали опубликовать дополнительные инструкции по этим решениям.

Первые ограничения на российские бриллианты ввел в декабре 2023 года президент США Джо Байден своим указом.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, государства "Группы семи" по итогам виртуального саммита 6 декабря объявили о намерениях ввести ограничения на бриллианты российского производства.

До 1 сентября 2024-го страны "Группы семи", которые являются основными импортерами необработанных бриллиантов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться в этом вопросе со странами-производителями и партерами, добавили лидеры.

Темы: санкцииРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Апелляционный суд арестовал Лиева: залог – 50 миллионов

ЕС планирует впервые ввести санкции против китайских компаний за помощь РФ - Bloomberg

Зеленский провел первую Ставку с главкомом Сырским

Причастному к обстрелу села Гроза экс-полицейскому объявили новое подозрение – в госизмене

Национализация нефтепродуктов Курченко: Пашинского подозревают в почти миллиардных убытках государству

Федоров анонсирует тысячи дальнобойных дронов, говорит: уже способны достигать Москвы и Питера

Все новости...

Читайте УП В Google News

санкции
Несмотря на санкции Россия продолжает импортировать итальянские винтовки Beretta - The Insider
Германия рассматривает национализацию филиал "Роснефти" в стране
В Европарламенте предлагают запретить Карлсону въезд в ЕС из-за интервью с Путиным
Последние новости
19:35
Похищенную картину Ван Гога вернули в нидерландский музей
19:32
Россия включила пресс-секретаря Meta в реестр "экстремистов и террористов"
19:31
На компенсации от РФ за повреждения на линии фронта и в Мариуполе можно подавать, не доказывая разрушений
19:29
Российские войска нанесли более 70 авиаударов за минувшие сутки – Генштаб
19:15
видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ
19:10
"Белые ангелы" эвакуировали мать с тремя детьми из прифронтового Желаемого
19:08
В Реестре ущерба рассказали, как собираются получить деньги от РФ для выплаты компенсаций
19:04
фотоРоссияне за сутки запустили 18 дронов-камикадзе по Никопольскому району, есть раненая
19:02
Роспропаганда цитирует Карлсона, увидевшего, что Путин готов закончить войну
19:00
В Раде зарегистрировали новый законопроект по реформе БЭБ: делает невозможным влияние Татарова – ЦПК
Все новости...
Реклама: