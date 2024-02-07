В Европарламенте предлагают запретить Карлсону въезд в ЕС из-за интервью с Путиным

Депутаты Европейского парламента призвали ввести санкции с запретом въезда в ЕС в отношении американского скандального бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона из-за его интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsweek

Прямая речь евродепутата Урмаса Паэта: "Карлсон хочет предоставить трибуну кому-то, кого обвиняют в преступлениях геноцида - это неправильно. Если Путину есть что сказать, он должен сказать это перед МУС. В то же время Карлсон не является настоящим журналистом, поскольку он явно выражал свою симпатию к российскому режиму и Путину и постоянно унижал Украину, которая стала жертвой российской агрессии.

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Следовательно, за такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается, в первую очередь, запрета на въезд в страны ЕС".

Детали: На этой неделе Карлсон посетил Россию, а во вторник заявил, что вскоре опубликует интервью с российским президентом.

"Поскольку Путин является военным преступником, а ЕС накладывает санкции на всех, кто помогает ему в этом, кажется логичным, чтобы Служба внешних дел (ЕС) также рассмотрела его дело", - сказал депутат Европейского парламента Ги Вергофстадт.

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Луис Гарикано, бывший депутат Европарламента, сказал изданию, что он согласен с позицией Верхофстадта.

"Он больше не журналист, а пропагандист самого отвратительного режима на европейской земле, который является наиболее опасным для нашего мира и безопасности", – сказал Гарикано о Карлсоне.

Содержание интервью Карлсона с Путиным пока не понятно, но, учитывая то, что Карлсон долгое время защищал определенные аспекты российской политики, ожидается, что оно будет благосклонным к Москве.

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