Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы предупредили об угрозе ракетного удара РФ

Валентина РоманенкоПятница, 9 февраля 2024, 09:50
Воздушные силы предупредили об угрозе ракетного удара РФ
Ту-95. иллюстративное фото из Википедии

Воздушные силы предупредили об угрозе нового ракетного удара со стороны России: стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей.

Источник: пресс-служба Воздушных сил в Telegram

Дословно: "Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятные пуски крылатых ракет. Следите за нашими сообщениями".

Реклама:

Детали: По данным ВС, расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10.20.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы ПВО сбили три российских самолета

Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину

Welt: Шольц заблокировал избрание фон дер Ляйен генсеком НАТО из-за "критического отношения" к РФ

Зеленский: Мы вернем миллионы беженцев домой, если будет достаточно систем ПВО

Коалиция дронов официально стартовала - Умеров

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Все новости...

Читайте УП В Google News

Последние новости
13:33
Зеленский считает, что Европа не готова к войне с Россией
13:24
Полу Маккартни вернули его бас-гитару, похищенную более 50 лет назад
13:15
Украина и МВФ начнут переговоры о третьем пересмотре программы Механизма расширенного финансирования
13:03
Силы ПВО сбили три российских самолета
12:58
Президент призвал мир не бояться поражения Путина
12:51
В Британии женщину осудили за увечье половых органов 3-летней девочки
12:45
видеоТретья штурмовая показала кадры, как спасают тяжелораненых в Авдеевке воинов
12:36
Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину
12:30
В Киеве и в более десяти областях обьявляли тревогу из-за угрозы баллистики
12:16
Дания хочет следующей подписать договор по безопасности с Украиной - премьер-министр
Все новости...
Реклама: