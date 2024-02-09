Воздушные силы предупредили об угрозе ракетного удара РФ
Пятница, 9 февраля 2024, 09:50
Воздушные силы предупредили об угрозе нового ракетного удара со стороны России: стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей.
Источник: пресс-служба Воздушных сил в Telegram
Дословно: "Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятные пуски крылатых ракет. Следите за нашими сообщениями".
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Детали: По данным ВС, расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10.20.