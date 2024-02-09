В Киев приехала делегация демократов и республиканцев из Конгресса США

Делегация из США в Киеве, фото из блога Ambassador Bridget A. Brink

В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, ее возглавляет глава комитета по разведке.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в соцести X (Twitter), пишет "Европейская правда"

Детали: Днем 9 февраля посол опубликовала фото встречи делегации на киевском вокзале.

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Great to welcome to Kyiv a bipartisan congressional delegation to led by House Intelligence Chair @RepMikeTurner and including @RepFrenchHill, @RepJasonCrow, @RepSpanberger, and @ZachNunn. pic.twitter.com/3HopaeNzyz — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 9, 2024

По словам Бринк, делегацию возглавляет глава комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер, также в составе – члены этого же комитета республиканец Фрэнч Гилл, демократ Джейсон Крау, демократ Эбигейл Спанбергер и член комитета по финансовым услугам, республиканец Зак Нанн.

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Этому предшествовало: 8 февраля Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украине, Израилю и Тайваню. Однако шансы на его одобрение в Палате представителей пока остаются неопределенными.

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