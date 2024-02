До Києва приїхала делегація демократів і республіканців із Конгресу США

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки, її очолює голова комітету з розвідки.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда"

Деталі: Вдень 9 лютого посол опублікувала фото зустрічі делегації на київському вокзалі.

Great to welcome to Kyiv a bipartisan congressional delegation to led by House Intelligence Chair @RepMikeTurner and including @RepFrenchHill, @RepJasonCrow, @RepSpanberger, and @ZachNunn. pic.twitter.com/3HopaeNzyz