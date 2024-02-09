До Києва приїхала делегація демократів і республіканців із Конгресу США

Делегація з США в Києві, фото з блогу Ambassador Bridget A. Brink

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки, її очолює голова комітету з розвідки.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда"

Деталі: Вдень 9 лютого посол опублікувала фото зустрічі делегації на київському вокзалі.

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Great to welcome to Kyiv a bipartisan congressional delegation to led by House Intelligence Chair @RepMikeTurner and including @RepFrenchHill, @RepJasonCrow, @RepSpanberger, and @ZachNunn. pic.twitter.com/3HopaeNzyz — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 9, 2024

За словами Брінк, делегацію очолює голова комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер, також у складі – члени цього ж комітету республіканець Френч Гілл, демократ Джейсон Крау, демократка Ебігейл Спанбергер та член комітету з фінансових послуг, республіканець Зак Нанн.

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Цьому передувало: 8 лютого Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Проте шанси на його схвалення у Палаті представників поки залишаються невизначеними.

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