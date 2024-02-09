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До Києва приїхала делегація демократів і республіканців із Конгресу США

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 9 лютого 2024, 17:13
До Києва приїхала делегація демократів і республіканців із Конгресу США
Делегація з США в Києві, фото з блогу Ambassador Bridget A. Brink

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки, її очолює голова комітету з розвідки. 

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда"

Деталі: Вдень 9 лютого посол опублікувала фото зустрічі делегації на київському вокзалі.

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За словами Брінк, делегацію очолює голова комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер, також у складі – члени цього ж комітету республіканець Френч Гілл, демократ Джейсон Крау, демократка Ебігейл Спанбергер та член комітету з фінансових послуг, республіканець Зак Нанн.

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Цьому передувало: 8 лютого Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Проте шанси на його схвалення у Палаті представників поки залишаються невизначеними. 

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Теми: СШАУкраїна
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