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Группа нордических стран и Чехия призвали ЕC готовить новые секторальные санкции против РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 21:24
Группа нордических стран и Чехия призвали ЕC готовить новые секторальные санкции против РФ
Фото: Getty Images

Группа стран Северной Европы, Балтии, а также Чехия призвали Еврокомиссию подготовить предложение новых секторальных санкций против России.

Источник: "Европейская правда", фото совместного письма опубликовал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна

Прямая речь: "Только 60% нашей торговли с Россией под санкциями ЕС. У нас впереди еще 40%, чтобы прекратить кормить военную машину агрессора".

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Детали: Непосредственно в письме главы МИД стран-подписантов отмечают, что у Евросоюза еще не исчерпались возможности накладывать санкции на Россию, и санкционное давление нужно усилить, усиливая также предохранители от обхода уже наложенных ограничений.

"Призываем Еврокомиссию как можно скорее представить предложение следующего пакета секторальных санкций. Хотя пополнение списка подсанкционных лиц и компаний на вторую годовщину войны – эффективная мера, мы считаем, что его следует приоритетно дополнить также эффективными секторальными санкциями.

Мы должны сосредоточиться на том, чтобы еще больше сократить доходы России, из которых она финансирует войну, отрезать ей доступ к важным товарам и технологиям, которые позволяют питать военную машину, и бороться с уклонением от санкций и обходом санкций", – заявили они.

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Обращение подписали министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Швеции, Финляндии и Чехии.

Напомним:

  • Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, который должны одобрить ко второй годовщине полномасштабной войны. По информации СМИ, в него должны войти около 120 или более физических лиц и компаний, в том числе причастные к импорту оружия из КНДР.
  • Предыдущий, 12-й пакет санкций, принятый ЕС 18 декабря, расширил список подсанкционных лиц и предусматривает постепенный запрет на импорт алмазов из России или происхождением из России.

Темы: РосcиясанкцииЕвропа
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