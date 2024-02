Группа нордических стран и Чехия призвали ЕC готовить новые секторальные санкции против РФ

Группа стран Северной Европы, Балтии, а также Чехия призвали Еврокомиссию подготовить предложение новых секторальных санкций против России.

Источник: "Европейская правда", фото совместного письма опубликовал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна

Прямая речь: "Только 60% нашей торговли с Россией под санкциями ЕС. У нас впереди еще 40%, чтобы прекратить кормить военную машину агрессора".

Реклама:

Детали: Непосредственно в письме главы МИД стран-подписантов отмечают, что у Евросоюза еще не исчерпались возможности накладывать санкции на Россию, и санкционное давление нужно усилить, усиливая также предохранители от обхода уже наложенных ограничений.

"Призываем Еврокомиссию как можно скорее представить предложение следующего пакета секторальных санкций. Хотя пополнение списка подсанкционных лиц и компаний на вторую годовщину войны – эффективная мера, мы считаем, что его следует приоритетно дополнить также эффективными секторальными санкциями.

Мы должны сосредоточиться на том, чтобы еще больше сократить доходы России, из которых она финансирует войну, отрезать ей доступ к важным товарам и технологиям, которые позволяют питать военную машину, и бороться с уклонением от санкций и обходом санкций", – заявили они.

Обращение подписали министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Швеции, Финляндии и Чехии.

As Russia continues its war in #Ukraine & against the rules-based world,🇪🇪🇨🇿🇩🇰🇫🇮🇱🇻🇱🇹🇸🇪urge @EU_Commission to present a proposal of new sectoral sanctions.

Only 60% of our trade with Russia is under #EU sanctions. There is 40% more to go to stop feeding the aggressors war machine. pic.twitter.com/BJjtBRq0RT