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Група нордичних країн і Чехія закликали Єврокомісію готувати нові секторальні санкції проти РФ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 9 лютого 2024, 21:24
Група нордичних країн і Чехія закликали Єврокомісію готувати нові секторальні санкції проти РФ
Фото: Getty Images

Група країн Північної Європи, Балтії, а також Чехія закликали Єврокомісію підготувати пропозицію нових секторальних санкцій проти Росії та ще більше згортати торгівлю з країною-агресором. 

Джерело: "Європейська правда", фото спільного листа опублікував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна

Пряма мова: "Лише 60% нашої торгівлі з Росією під санкціями ЄС. У нас попереду ще 40%, щоби припинити годувати воєнну машину агресора".

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Деталі: Безпосередньо у листі очільники МЗС країн-підписантів зазначають, що у Євросоюзу ще не вичерпалися можливості накладати санкції на Росію, і санкційний тиск потрібно посилити, посилюючи також запобіжники від обходу вже накладених обмежень.

"Закликаємо Єврокомісію якомога швидше презентувати пропозицію наступного пакета секторальних санкцій. Хоча поповнення до списку підсанкційних осіб і компаній на другу річницю війни – ефективний захід, ми вважаємо, що його слід пріоритетно доповнити також ефективними секторальними санкціями. 

Ми маємо зосередитися на тому, щоби ще більше скоротити доходи Росії, з яких вона фінансує війну, відрізати їй доступ до важливих товарів і технологій, які дозволяють живити воєнну машину, і боротися з ухиленням від санкцій та обходом санкцій", – заявили вони. 

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Звернення підписали міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Данії, Швеції, Фінляндії та Чехії. 

Нагадаємо:

  • Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, який мають схвалити до другої річниці повномасштабної війни. За інформацією ЗМІ, до нього мають увійти близько 120 або більше фізичних осіб і компаній, у тому числі причетні до імпорту зброї з КНДР.
  • Попередній, 12-й пакет санкцій, ухвалений ЄС 18 грудня, розширив список підсанкційних осіб і передбачає поступову заборону на імпорт алмазів з Росії або походженням з Росії. 

Теми: РосіясанкціїЄвропа
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