Група нордичних країн і Чехія закликали Єврокомісію готувати нові секторальні санкції проти РФ

Група країн Північної Європи, Балтії, а також Чехія закликали Єврокомісію підготувати пропозицію нових секторальних санкцій проти Росії та ще більше згортати торгівлю з країною-агресором.

Джерело: "Європейська правда", фото спільного листа опублікував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна

Пряма мова: "Лише 60% нашої торгівлі з Росією під санкціями ЄС. У нас попереду ще 40%, щоби припинити годувати воєнну машину агресора".

Деталі: Безпосередньо у листі очільники МЗС країн-підписантів зазначають, що у Євросоюзу ще не вичерпалися можливості накладати санкції на Росію, і санкційний тиск потрібно посилити, посилюючи також запобіжники від обходу вже накладених обмежень.

"Закликаємо Єврокомісію якомога швидше презентувати пропозицію наступного пакета секторальних санкцій. Хоча поповнення до списку підсанкційних осіб і компаній на другу річницю війни – ефективний захід, ми вважаємо, що його слід пріоритетно доповнити також ефективними секторальними санкціями.

Ми маємо зосередитися на тому, щоби ще більше скоротити доходи Росії, з яких вона фінансує війну, відрізати їй доступ до важливих товарів і технологій, які дозволяють живити воєнну машину, і боротися з ухиленням від санкцій та обходом санкцій", – заявили вони.

Звернення підписали міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Данії, Швеції, Фінляндії та Чехії.

As Russia continues its war in #Ukraine & against the rules-based world,🇪🇪🇨🇿🇩🇰🇫🇮🇱🇻🇱🇹🇸🇪urge @EU_Commission to present a proposal of new sectoral sanctions.

Only 60% of our trade with Russia is under #EU sanctions. There is 40% more to go to stop feeding the aggressors war machine. pic.twitter.com/BJjtBRq0RT