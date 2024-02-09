Разведка Британии: аварий на военных заводах РФ станет еще больше из-за давления Кремля
Разведка Великобритании проанализировала недавние взрывы на промышленных объектах России и прогнозирует увеличение аварий из-за давления Кремля относительно наращивания объемов военно-промышленного производства для поддержки войны в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании
Детали: Аналитики обратили внимание на недавние сообщения о взрыве на военном заводе вблизи Ижевска, что в центральной России, который используется для производства ряда баллистических ракет, в частности "Искандер", которые регулярно используются против Украины.
"Сначала предполагали, что взрыв произошел из-за ошибки рабочего, но позже российское государственное информагентство ТАСС сообщило, что это произошло из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей", - говорится в обзоре.
Маловероятно, указывает разведка, что украинские беспилотники были причастны к взрыву, учитывая расстояние в 1200 км от Украины. Кроме того, добавляют в ведомстве, не было сообщений о подобных атаках в этом районе.
Как утверждают аналитики, существует реальная вероятность того, что взрыв на заводе в Ижевске произошел из-за небрежного обращения и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных материалов.
"Это по меньшей мере пятый непонятный взрыв на военно-промышленном заводе (в РФ) за последние четыре месяца. Предыдущие взрывы произошли на химическом заводе "Каменский" под Ростовом 15 января 2024 года, Челябинском танковом заводе 26 ноября 2023 года, а также на заводах по производству пороха и боеприпасов в Котовске 10 ноября 2023 года и Соликамске 31 октября 2023 года", – отметили в Минобороны Британии.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел в российской Удмуртии, на заводе, выпускающем баллистические ракеты и компоненты ядерного оружия.
Что предшествовало:
- Накануне британская разведка сообщила, что Авдеевка остается в фокусе российских операций в Украине и российская армия продолжит свои наступательные усилия в этом районе в последующие недели.
- В предыдущем обзоре британской разведки утверждалось, что российский режим считает, что сумел устранить любые потенциальные угрозы от группы Вагнера.