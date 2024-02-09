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Разведка Британии: аварий на военных заводах РФ станет еще больше из-за давления Кремля

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 13:42
Разведка Британии: аварий на военных заводах РФ станет еще больше из-за давления Кремля
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании проанализировала недавние взрывы на промышленных объектах России и прогнозирует увеличение аварий из-за давления Кремля относительно наращивания объемов военно-промышленного производства для поддержки войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании

Детали: Аналитики обратили внимание на недавние сообщения о взрыве на военном заводе вблизи Ижевска, что в центральной России, который используется для производства ряда баллистических ракет, в частности "Искандер", которые регулярно используются против Украины.

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"Сначала предполагали, что взрыв произошел из-за ошибки рабочего, но позже российское государственное информагентство ТАСС сообщило, что это произошло из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей", - говорится в обзоре.

Маловероятно, указывает разведка, что украинские беспилотники были причастны к взрыву, учитывая расстояние в 1200 км от Украины. Кроме того, добавляют в ведомстве, не было сообщений о подобных атаках в этом районе.

Как утверждают аналитики, существует реальная вероятность того, что взрыв на заводе в Ижевске произошел из-за небрежного обращения и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных материалов.

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"Это по меньшей мере пятый непонятный взрыв на военно-промышленном заводе (в РФ) за последние четыре месяца. Предыдущие взрывы произошли на химическом заводе "Каменский" под Ростовом 15 января 2024 года, Челябинском танковом заводе 26 ноября 2023 года, а также на заводах по производству пороха и боеприпасов в Котовске 10 ноября 2023 года и Соликамске 31 октября 2023 года", – отметили в Минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел в российской Удмуртии, на заводе, выпускающем баллистические ракеты и компоненты ядерного оружия.

Что предшествовало:

  • Накануне британская разведка сообщила, что Авдеевка остается в фокусе российских операций в Украине и российская армия продолжит свои наступательные усилия в этом районе в последующие недели.
  • В предыдущем обзоре британской разведки утверждалось, что российский режим считает, что сумел устранить любые потенциальные угрозы от группы Вагнера.

Темы: Росcияразведкаавария
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