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Оккупанты 200 раз ударили по Запорожской области: есть погибший

Валентина РоманенкоПятница, 1 марта 2024, 08:34
Оккупанты 200 раз ударили по Запорожской области: есть погибший
фото из ТГ Федорова

За сутки 29 февраля российско-оккупационные войска 200 раз обстреляли Запорожскую область, погиб человек, еще один получил ранения.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Facebook

Прямая речь: "71-летний мужчина погиб в результате вражеской ракетной атаки по Юльевке Запорожской области. 68-летняя женщина получила ранения.

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200 ударов по 11 населенным пунктам региона нанесли россияне в течение суток".

Детали: По словам Федорова, 130 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Приютного, Малиновки, Малой Токмачки, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Юльевке, атаковали 52 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино, осуществили 5 РСЗО-обстрелов Роботино, ударили 9 авиаснарядами по Левадному, Малой Токмачке, Роботино и Новоданиловке.

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Указано, что от жителей поступило 27 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Темы: Запорожская областьвойна
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