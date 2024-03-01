Оккупанты 200 раз ударили по Запорожской области: есть погибший
За сутки 29 февраля российско-оккупационные войска 200 раз обстреляли Запорожскую область, погиб человек, еще один получил ранения.
Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Facebook
Прямая речь: "71-летний мужчина погиб в результате вражеской ракетной атаки по Юльевке Запорожской области. 68-летняя женщина получила ранения.
200 ударов по 11 населенным пунктам региона нанесли россияне в течение суток".
Детали: По словам Федорова, 130 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Приютного, Малиновки, Малой Токмачки, Плавней и других прифронтовых городов и сел.
Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Юльевке, атаковали 52 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино, осуществили 5 РСЗО-обстрелов Роботино, ударили 9 авиаснарядами по Левадному, Малой Токмачке, Роботино и Новоданиловке.
Указано, что от жителей поступило 27 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.