Сырский: Просчеты на Авдеевском направлении учтены, врага выбили с окраин Орловки
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после посещения района боевых действий в Донецкой области похвалил бойцов за выбивание врага из окрестностей Орловки и сообщил, что поручил выделить на Авдеевское направление дополнительные боеприпасы и необходимые резервы.
Источник: сообщение на Facebook-странице главнокомандующего ВСУ
Детали: Сырский отметил, что ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта.
Он констатировал, что особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону украинских войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка в Донецкой области.
Также продолжаются жестокие бои в районах Вербово и Роботино в Запорожской области, над которыми враг пытается вернуть контроль.
Сырский отметил, что свою работу в районе боевых действий он начал с оперативно-тактической группировки (ОТГ) Донецк – в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении.
Прямая речь: "Успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно замысел командира реализуется его подчиненными. Это определяется, прежде всего, опытом и мастерством командующего и командиров, умением правильно оценить обстановку и принять адекватные и своевременные решения.
На уровне командиров батальонов, рот и взводов главное обеспечить практическую реализацию этих решений, удержать позиции и уничтожить противника огнем всех средств.
Во время работы у отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях.
Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов".
Детали: Сырский также отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад.
"Они смелыми и решительными действиями выбили противника, который прорвался на окраину Орловки", – сообщил главнокомандующий.
Предыстория:
- 17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. ВСУ понесли потери, часть бойцов пропали без вести или попали в плен.
- Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверял, что защитники закрепились на новых рубежах.
- 24 февраля DeepState сообщил, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, которое было первой целью захватчиков после Авдеевки.
- 25 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что украинские бойцы отошли на западную окраину с. Ласточкино, где заняли "подготовленные оборонительные позиции", однако уже 26 февраля он подтвердил отход от поселка Ласточкино для обороны по линии Орловка – Тоненькое – Бердичи.
- 27 февраля аналитики DeepState сообщили, что российские войска вслед за Ласточкиным захватили поселки Степное и Северное. В ОСУВ "Таврия" подтвердили это.
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