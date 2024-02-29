Сырский: Просчеты на Авдеевском направлении учтены, врага выбили с окраин Орловки

Александр Сырский с военными у линии фронта, фото с Facebook-страницы главнокомандующего

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после посещения района боевых действий в Донецкой области похвалил бойцов за выбивание врага из окрестностей Орловки и сообщил, что поручил выделить на Авдеевское направление дополнительные боеприпасы и необходимые резервы.

Источник: сообщение на Facebook-странице главнокомандующего ВСУ

Детали: Сырский отметил, что ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта.

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Он констатировал, что особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону украинских войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка в Донецкой области.

Также продолжаются жестокие бои в районах Вербово и Роботино в Запорожской области, над которыми враг пытается вернуть контроль.

Сырский отметил, что свою работу в районе боевых действий он начал с оперативно-тактической группировки (ОТГ) Донецк – в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении.

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Прямая речь: "Успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно замысел командира реализуется его подчиненными. Это определяется, прежде всего, опытом и мастерством командующего и командиров, умением правильно оценить обстановку и принять адекватные и своевременные решения.

На уровне командиров батальонов, рот и взводов главное обеспечить практическую реализацию этих решений, удержать позиции и уничтожить противника огнем всех средств.

Во время работы у отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях.

Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов".

Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи - наступление россиян к западу от Авдеевки продолжается DeepState map

Детали: Сырский также отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад.

"Они смелыми и решительными действиями выбили противника, который прорвался на окраину Орловки", – сообщил главнокомандующий.

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