Россия заявила, что готова передать Украине тела погибших при падении Ил-76

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать украинской стороне тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, The Moscow Times, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Москальковой: "Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется.... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют".

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Детали: Она добавила, что находится в контакте с представителями Украины по делу о падении самолета и что "украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел".

Москалькова уточнила, что этот вопрос она обсуждает с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, которому до этого она якобы "дала все ответы на вопросы об инциденте".

"По поводу тел − я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности", − заявила Москалькова.

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Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил "УП", что Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших на борту Ил-76 украинских военнопленных.

"Работа в этом направлении продолжается. Как и расследование обстоятельств того, что на самом деле произошло с бортом Ил-76 и кто на самом деле там находился. Контакт по этому поводу есть. Когда можно будет говорить о результатах, мы сообщим", − заявил Юсов.

"Украиснкая правда" также обратилась по комментарии к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.

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