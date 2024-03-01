Россия заявила, что готова передать Украине тела погибших при падении Ил-76
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать украинской стороне тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, The Moscow Times, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Москальковой: "Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется.... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют".
Детали: Она добавила, что находится в контакте с представителями Украины по делу о падении самолета и что "украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел".
Москалькова уточнила, что этот вопрос она обсуждает с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, которому до этого она якобы "дала все ответы на вопросы об инциденте".
"По поводу тел − я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности", − заявила Москалькова.
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил "УП", что Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших на борту Ил-76 украинских военнопленных.
"Работа в этом направлении продолжается. Как и расследование обстоятельств того, что на самом деле произошло с бортом Ил-76 и кто на самом деле там находился. Контакт по этому поводу есть. Когда можно будет говорить о результатах, мы сообщим", − заявил Юсов.
"Украиснкая правда" также обратилась по комментарии к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.
Предыстория:
- Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
- После падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию. В ГУР подтвердили лишь, что на 24 января планировался обмен пленными.
- Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии.
- Позже Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, в то же время ведомство подчеркнуло, что не располагает данными, находились ли на борту упавшего самолета украинские пленные.
- Позже омбудсмен Лубинец сообщил, что Украина пока не увидела никаких признаков того, что на военном самолете Ил-76, который разбился в Белгородской области РФ, находилось большое количество военнопленных, о чем заявляло Минобороны РФ и другие представители страны-агрессора. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ситуация с Ил-76 непонятная, поскольку Россия не показывает трупы.
- Среди пленных, которые вернулись в Украину в результате обмена 31 января, не было тех военных, которых договаривались обменять 24 января и не обменяли после падения Ил-76.