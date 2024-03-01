Поехал к семье в Германию, а оказался в РФ: пограничнику объявлено подозрение в госизмене

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене пограничнику, который перешел на сторону врага и участвовал в пропагандистских шоу россиян.

Источник: ГБР, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: В Бюро не называют имени подозреваемого, но по данным УП, речь идет о майоре Черниговского 105-го пограничного отряда имени Владимира Великого Александре Кияшко.

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В конце декабря 2023 года в сети распространилось видео сюжета пропагандистского телеканала "Россия-1", в котором утверждалось, что якобы "майор-связист", который владеет "секретной информацией", перешел на сторону РФ.

ГБР во взаимодействии с СБУ и внутренней безопасностью пограничников начали расследование уголовного производства по этому факту.

Было установлено, что пограничник во время ежегодного отпуска выехал за пределы Украины в Германию якобы для посещения жены и ребенка. Из отпуска он не вернулся, зато выехал на территорию России. Там майор дал интервью программе "Вести" (телеканал "Россия-1"), назвав действия украинской власти по защите страны от вооруженной агрессии Российской Федерации - террористическими.

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Этими действиями предатель оказал непосредственную помощь представителям РФ в создании условий для оправдания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене и дезертирстве.

Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Сейчас принимаются меры по объявлению предателя в розыск и обращению в суд с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования.