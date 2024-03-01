Украина подписала соглашения по безопасности уже с шестью странами - Зеленский
Пятница, 1 марта 2024, 11:40
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет соглашения по безопасности уже с шестью государствами. Речь идет о Великобритании, Германии, Франции, Дании, Канаде и Италии.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Имеем соглашения по безопасности уже с шестью государствами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией".
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Детали: По словам президента, каждое такое соглашение приближает наше государство к большим возможностям, к большему взаимодействию с миром, к большей силе.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 24 февраля президент Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджия Мелони подписали двустороннее соглашение по безопасности между государствами.
- 23 февраля Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Это произошло после того, как аналогичные соглашения были заключены с Францией и Германией.