На пляже Одессы нашли речную мину: ее взорвали
Пятница, 1 марта 2024, 12:56
Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили мину на побережье Черного моря.
Источник: ГСЧС
Детали: Сообщается, что 29 февраля на одном из пляжей Одессы был обнаружен взрывоопасный предмет. На место вызова прибыли пиротехники ГСЧС и идентифицировали его как якорную речную мину. В пятницу 1 марта боеприпас контролируемо уничтожили.
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Дословно: "Напоминаем: если заметили взрывоопасный или подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте, отойдите на безопасное расстояние, позвоните 101!".