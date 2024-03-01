На пляжі Одеси знайшли річкову міну: її підірвали
П'ятниця, 1 березня 2024, 12:56
Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили міну на узбережжі Чорного моря.
Джерело: ДСНС
Деталі: Повідомляється, що 29 лютого на одному з пляжів Одеси було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце виклику прибули піротехніки ДСНС та ідентифікували його як якірну річкову міну. У п'ятницю 1 березня боєприпас контрольовано знищили.
Реклама:
Дослівно: "Нагадуємо: якщо помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте, відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте 101!".