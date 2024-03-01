На пляжі Одеси знайшли річкову міну: її підірвали

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили міну на узбережжі Чорного моря.

Джерело: ДСНС

Деталі: Повідомляється, що 29 лютого на одному з пляжів Одеси було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце виклику прибули піротехніки ДСНС та ідентифікували його як якірну річкову міну. У п'ятницю 1 березня боєприпас контрольовано знищили.

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Дослівно: "Нагадуємо: якщо помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте, відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте 101!".