Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На пляжі Одеси знайшли річкову міну: її підірвали

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 березня 2024, 12:56
На пляжі Одеси знайшли річкову міну: її підірвали
фото ДСНС

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили міну на узбережжі Чорного моря.

Джерело: ДСНС

Деталі: Повідомляється, що 29 лютого на одному з пляжів Одеси було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце виклику прибули піротехніки ДСНС та ідентифікували його як якірну річкову міну. У п'ятницю 1 березня боєприпас контрольовано знищили.

Реклама:
 
 
 

Дослівно: "Нагадуємо: якщо помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте, відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте 101!".

Теми: ОдесарозмінуванняДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

США і Британія попередили про ймовірні теракти в Москві

Кулеба про погодження Залужного на посаду посла: Дуже логічний крок

У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня

Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України

фотоШвеція увійшла в НАТО

Усі новини...
Одеса
Псевдоагент СБУ намагався відібрати у волонтера 50 тисяч доларів, зібрані для військових
В Одесі уламки дрона пошкодили трансформатор об'єкта критичної інфраструктури
Атака ворожих дронів: в Одесі гасили пожежу
Останні новини
09:47
Курс валют на 8 березня: гривня зміцнилась наприкінці тижня
09:46
Уряд Польщі звинувачує хуліганів у сутичках під час протестів фермерів у Варшаві
09:34
"Чим довше армія воює, тим менше рівень підготовки солдата" – військовий та історик Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБи, С-300: 8 березня росіяни здійснили масований обстріл Донеччини
09:27
Китайські авто серед лідерів: українці почали купувати все більше електрокарів
09:09
ЗМІ: США готують резолюцію в Радбезі ООН щодо ядерної зброї в космосі
08:44
Кулеба закликав союзників відправити тренувальні місії в Україну
08:17
На Одещині пошкоджено об’єкт інфраструктури через атаку БпЛА
08:08
ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і 25 артсистем
08:04
Франція планує розширити програму навчання українських військових
Усі новини...
Реклама: