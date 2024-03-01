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Зеленский не поедет в Армению и Азербайджан из-за решения Баку - СМИ

"Украинская правда", "Европейская правда"Пятница, 1 марта 2024, 13:02
Зеленский не поедет в Армению и Азербайджан из-за решения Баку - СМИ
Фото: Getty Images

Издание Radar Armenia пишет, что президент Украины Владимир Зеленский отложил рабочий визит в Азербайджан и Армению из-за решения властей Баку. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Radar Armenia

Детали: Издание пишет, что визит украинского президента не состоится из-за его отмены в Баку.

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Что стало причиной отмены, не уточняется.

Ранее распространялась информация, что Владимир Зеленский посетит Ереван и Баку в марте.

Собеседник "Радио Азатутюн" утверждал, что визит Зеленского в Армению, вероятнее всего, состоится 4 марта.

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Отметим, что глава государства ранее встречался с лидерами и Азербайджана, и Армении на международных площадках. К примеру, в начале октября 2023-го Пашинян и Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян неоднократно повторял, что Армения не является союзником РФ в ее войне против Украины. Недавно он заявил, что Ереван "замораживает" членство в ОДКБ - военном союзе под фактическим руководством Москвы.



Темы: ЗеленскийАрменияАзербайджан
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