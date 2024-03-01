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Зеленський не поїде до Вірменії і Азербайджану через рішення Баку – ЗМІ

"Українська правда", "Європейська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 13:02
Зеленський не поїде до Вірменії і Азербайджану через рішення Баку – ЗМІ
Фото: Getty Images

Видання Radar Armenia пише, що президент України Володимир Зеленський відклав робочий візит до Азербайджану та Вірменії через рішення влади Баку. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Radar Armenia

Деталі: Видання пише, що візит українського президента не відбудеться через його скасування у Баку.

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Що стало причиною скасування, не уточнюється.

Раніше поширювалася інформація, що Володимир Зеленський відвідає Єреван і Баку в березні.

Співрозмовник "Радіо Азатутюн" стверджував, що візит Зеленського до Вірменії, найімовірніше, відбудеться 4 березня.

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Зазначимо, що голова держави раніше зустрічався з лідерами і Азербайджану, і Вірменії на міжнародних майданчиках. Приміром, на початку жовтня 2023-го Пашинян і Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян неодноразово повторював, що Вірменія не є союзником РФ у її війні проти України. Нещодавно він заявив, що Єреван "заморожує" членство в ОДКБ – військовому союзі під фактичним проводом Москви.

Теми: ЗеленськийВірменіяАзербайджан
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