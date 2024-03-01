Авдеевское направление: россияне имеют "локальные успехи", украинцы кое-где отвоевывают позиции

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Авдеевском направлении российская армия чаще бьет из артиллерии и имеет некоторые локальные успехи, а украинские подразделения держат оборону и кое-где возвращают утраченные позиции.

Источник: командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "На Авдеевском направлении противник увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов, имеет значительное преимущество в боеприпасах, наращивает численность штурмовых групп – до батальонно-тактической группы, бросает в действия новые резервы, поэтому имеет некоторые локальные успехи.

Реклама:

При этом оперативная обстановка является динамичной. Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции, кое-где восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, наблюдательные пункты".

Детали: По данным Тарнавского, за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы отбили 25 атак врага, на Новопавловском направлении – 30, на Ореховском направлении – 1 атаку.

Всего за минувшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" было 56 боевых столкновений, россияне нанесли 36 авиаударов, осуществили 1074 обстрела и 118 ударов дронов-камикадзе.

ВИДЕО ДНЯ

Тарнавский сообщил: общие потери врага в живой силе, убитыми и ранеными, составили 319 человек, в вооружении и военной технике – 5 танков, 13 боевых бронемашин, 2 артсистемы, 11 автомобилей, 2 средства ПВО, 3 единицы спецтехники.

Также "нейтрализовано или уничтожено 278 БпЛА различных типов".

Среди прочего, поражен вражеский блиндаж, добавил Тарнавский.