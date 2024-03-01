В РФ попрощались с Навальным: в храм пустили только близких на 20 минут

В Москве 1 марта похоронили российского оппозиционного политика Алексея Навального, который умер в 16 февраля в исправительной колонии.

Источник: Meduza, SOTA, российская служба BBC

Детали: В церковь пустили только родственников и близких. После отпевания гроб с телом Навального вынесли из церкви, его повезут на кладбище. Отпевание длилось менее 20 минут.

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Территория церкви окружена металлическими ограждениями. Очередь желающих проститься с Навальным растянулась более чем на километр. Точного количества людей, которые пришли попрощаться не сообщается, но речь идет о сотнях желающих.

Люди, стоящие вокруг ограждений, периодически скандируют "Навальный!" и "Не простим!".

Кроме того попрощаться с Навальным пришли послы стран Евросоюза и США. Так, возле храма заметили посла США Линн Трейси, посла Германии Александра Граф Ламбсдорфф, посла Франции Пьера Леви и дипломатических представителей некоторых других стран Евросоюза.

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После отпевания тело Навального увезли на Борисовское кладбище. Могила, в которой его похоронили, расположена у входа на кладбище.

Издание "Sota" сообщило, что рано утром возле церкви собрались уже не менее сорока полицейских машин разного размера - от легковых до спецавтобусов, вдоль дороги установлены металлические ограждения и дежурит ОМОН.

Полицейские проверяют документы и личные вещи прохожих по обоим берегам реки. К храму едут автозаки.

Жена Навального Юлия и его брат опубликовали прощальные сообщения в соцсетях.

Прямая речь Навальной: "Спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал.

Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться.

Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен, но они про нас, и я так хотела дать тебе их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня.

Люблю тебя вечно. Покойся с миром".

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