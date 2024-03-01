У НАТО оприлюднили відео перехоплення російських винищувачів над Балтикою

Два французьких літаки Mirage 2000-5 перехопили російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72 над Балтійським морем. Інциденти сталися в міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі 29 лютого.

Джерело: командування повітряних сил НАТО у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday



Directly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U Реклама: March 1, 2024

Дослівно: "Подивіться, як це виглядає, коли 2 французькі Mirage 2000-5 перехоплюють два російські літаки СУ-30-М над Балтійським морем вчора".

Одразу після цього французькі винищувачі отримали нове завдання, де вони також перехопили російський Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі", – йдеться у повідомленні.

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