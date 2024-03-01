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У НАТО оприлюднили відео перехоплення російських винищувачів над Балтикою

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 15:34
У НАТО оприлюднили відео перехоплення російських винищувачів над Балтикою
Фото: командування повітряних сил НАТО

Два французьких літаки Mirage 2000-5 перехопили російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72 над Балтійським морем. Інциденти сталися в міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі 29 лютого.

Джерело: командування повітряних сил НАТО у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Подивіться, як це виглядає, коли 2 французькі Mirage 2000-5 перехоплюють два російські літаки СУ-30-М над Балтійським морем вчора".

Одразу після цього французькі винищувачі отримали нове завдання, де вони також перехопили російський Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі", – йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Французькі військові літаки розгорнуті в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО", метою якої є збереження безпеки повітряного простору Альянсу. Ці місії посилили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
  • Відтоді фіксували кілька перехоплень літаків, які не спричинили жодного серйозного інциденту. У березні 2023 року, наприклад, російський літак зіткнувся з американським безпілотником у Чорному морі.
  • Минулого тижня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що російські сили погрожували збити французькі літаки, які минулого місяця патрулювали міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

Теми: НАТОРосіяавіа
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