Министр финансов США заверила, что G7 ищет пути использования замороженных активов РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать искать пути разблокирования использования российских суверенных активов на сумму $300 миллиардов.

Источник: Джанет Йеллен в интервью Reuters, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Здесь есть сложные юридические вопросы. Мы согласны с тем, что все, что мы делаем, должно иметь твердое международное правовое обоснование, а также внутреннее обоснование".

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Йеллен заявила, что любые действия требуют четкого юридического обоснования, что стало камнем преткновения на переговорах на этой неделе в кулуарах встречи министров финансов стран "Большой двадцатки" (G20), которую принимала Бразилия.

Йеллен заявила, что она обратилась к министру финансов Франции Бруно Ле Меру с просьбой помочь разработать варианты, которые ищут лидеры стран "Большой семерки" (G7) до их июньского саммита, после того, как Ле Мэр публично отверг ее мнение о том, что существует юридическое обоснование для монетизации активов.

Чиновники G7 уже год пытаются решить, что делать с российскими суверенными активами, чтобы помочь Украине. Дебаты вылились в публичную плоскость во время встречи G20 на этой неделе, выявив глубокие разногласия между союзниками по G7.

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Россия пригрозила серьезными ответными мерами, если Запад захватит ее активы. Некоторые европейские страны опасаются, что это может создать опасные прецеденты и подорвать веру в западные валюты, хотя Йеллен назвала массовый отказ от этих валют "крайне маловероятным".

В интервью она сказала, что хотя некоторые европейцы скептически относятся к аресту активов, существуют такие варианты, как использование активов в качестве залога для кредитов, а также новое предложение выдать синдицированный кредит, которое она назвала "интересным вариантом".

"Мы будем продолжать работать. Сотрудники (Ле Мэра) работают с нашими. Мы призвали его помочь нам найти варианты, варианты, которые мы можем представить лидерам", – добавила она.

Йеллен сказала, что лидеры G7 попросили "предложить как можно больше жизнеспособных вариантов и проанализировать как выгоды, так и расходы, связанные с ними".

Йеллен отметила, что крайне важно не поставить под угрозу работу бельгийского клирингового центра Euroclear, который владеет большинством российских активов. "Euroclear является бесконечно важной финансовой компанией, и мы должны быть чрезвычайно осторожными, чтобы не делать ничего, что ставит под угрозу ее функционирование", – сказала она.

Ле Мэр высказался за более скромный подход, сосредоточенный на шагах Европейского Союза по использованию доходов от замороженных активов для получения доходов для Украины.

Вашингтон поддерживает идею налога на доходы, но хочет увидеть, оправданы ли более значительные действия.

Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны G7 достигли прогресса в отношении планов использования арестованных российских суверенных активов в поддержку Украины до их саммита в июне 2024 года.

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