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Путин подписал ежегодный указ о призыве россиян из запаса на сборы

"Украинская правда"Пятница, 1 марта 2024, 16:38
Путин подписал ежегодный указ о призыве россиян из запаса на сборы
Фото: Getty Images

Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан России, находящихся в запасе, на военные сборы в 2024 году. 

Источник: указ Путина

Дословно: "Постановляю призывать в 2024 году граждан Российской Федерации, состоящих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности".

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Детали: О сроках этих сборов и количестве людей, которых призовут, в указе не указано.

Предыстория:

  • 29 сентября 2023 года Путин подписал указ о начале осеннего призыва в российскую армию с 1 октября.
  • 18 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, находящихся в запасе, на военные сборы в 2022 году.

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Темы: ПутинРосcияуказы
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