СБУ объявила подозрение российским генералам, приказавшим заминировать "зерновой коридор"

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще двух должностных лиц высшего командования российских войск, которые совершали военные преступления против гражданского населения Украины.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Речь идет о вице-адмирале Сергее Пинчуке - первом заместителе командующего - начальнике штаба Черноморского флота ВМФ ВСУ РФ и о генерал-майоре Олеге Пчеле - заместителе командующего дальней авиации Воздушно-космических сил вооруженных сил России.

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Оба чиновника отдавали приказы наносить ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

По данным следствия, Пчела и Пинчук являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 года по январь 2023 года.

За это время оккупанты выпустили по объектам энергетической инфраструктуры Украины десятки крылатых ракет воздушного и морского базирования типа Х-101, 3М14 "Калибр" и сверхзвуковую ракету Х-22.

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В результате вражеских атак погиб 51 мирный житель, еще более 110 - получили тяжелые ранения. Среди погибших и госпитализированных были малолетние дети.

По имеющейся информации, Пинчук также отдал приказ заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать "зерновой коридор". Также этот российский адмирал лично командовал обстрелами припортовой инфраструктуры и прибрежных объектов агропромышленного комплекса Украины, отмечает СБУ.

Таким образом россияне надеялись сорвать экспорт украинской сельхозпродукции, а также уничтожить логистические центры ее перевозки и хранения.

На основании собранных доказательств российскому вице-адмиралу Пинчуку и генерал-майору Пчеле сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, которые привели к гибели людей).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения обоих злоумышленников к ответственности.