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В Константиновке ракетным ударом повреждены дома, хлебозавод и здание полиции

Елена РощинаПятница, 1 марта 2024, 17:28
В Константиновке ракетным ударом повреждены дома, хлебозавод и здание полиции
Последствия удара по Константиновке в ночь на 01.03.2024, фото полиции

В результате ночной атаки россиян четырьмя ракетами "С-300" в Константиновке Донецкой области повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов, среди них медучреждение, полицейское здание, детсады, предприятие и многоквартирные дома. 

Источник: Национальная полиция, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: В ночь на 1 марта Константиновка подверглась 4 ракетным ударам. По данным полиции, было применено 4 ракеты "С-300".

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В городе повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов. Информация о пострадавших не поступала. 

По данным ОВА, повреждены 5 многоэтажек, 3 частных дома, 3 админздания, 2 детсада и амбулатория. 

НПУ информирует, что одна из ракет попала в админздание полиции. Это уже 37-й поврежденный полицейский участок Донетчины.

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Полиция уточняет, что разрушениям также подверглись больница, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия, 10 жилых домов, из которых 6 многоквартирных.

Также поврежден автомобиль.

Темы: КонстантиновкаДонецкая областьракетный ударвойна
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