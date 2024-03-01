В Константиновке ракетным ударом повреждены дома, хлебозавод и здание полиции
В результате ночной атаки россиян четырьмя ракетами "С-300" в Константиновке Донецкой области повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов, среди них медучреждение, полицейское здание, детсады, предприятие и многоквартирные дома.
Источник: Национальная полиция, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Детали: В ночь на 1 марта Константиновка подверглась 4 ракетным ударам. По данным полиции, было применено 4 ракеты "С-300".
В городе повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов. Информация о пострадавших не поступала.
По данным ОВА, повреждены 5 многоэтажек, 3 частных дома, 3 админздания, 2 детсада и амбулатория.
НПУ информирует, что одна из ракет попала в админздание полиции. Это уже 37-й поврежденный полицейский участок Донетчины.
Полиция уточняет, что разрушениям также подверглись больница, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия, 10 жилых домов, из которых 6 многоквартирных.
Также поврежден автомобиль.