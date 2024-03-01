В Константиновке ракетным ударом повреждены дома, хлебозавод и здание полиции

Последствия удара по Константиновке в ночь на 01.03.2024, фото полиции

В результате ночной атаки россиян четырьмя ракетами "С-300" в Константиновке Донецкой области повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов, среди них медучреждение, полицейское здание, детсады, предприятие и многоквартирные дома.

Источник: Национальная полиция, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: В ночь на 1 марта Константиновка подверглась 4 ракетным ударам. По данным полиции, было применено 4 ракеты "С-300".

Реклама:

В городе повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов. Информация о пострадавших не поступала.

По данным ОВА, повреждены 5 многоэтажек, 3 частных дома, 3 админздания, 2 детсада и амбулатория.

НПУ информирует, что одна из ракет попала в админздание полиции. Это уже 37-й поврежденный полицейский участок Донетчины.

ВИДЕО ДНЯ

Полиция уточняет, что разрушениям также подверглись больница, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия, 10 жилых домов, из которых 6 многоквартирных.

Также поврежден автомобиль.